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NCR में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की खैर नहीं, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

संतू दास

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के उद्योगों का पारदर्शी और गहन निरीक्षण सुनिश्चित करें. यह निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) द्वारा जारी किया गया है.

आयोग ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण के नियमों के भारी उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है. आयोग ने इन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से उचित कार्रवाई करने को भी कहा है, क्योंकि नियमों का यह उल्लंघन जमीनी स्तर पर तैनात कर्मचारियों की प्रणालीगत विफलता को भी दर्शाता है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत को विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. औद्योगिक प्रदूषण भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है.

शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण बोडों के सदस्य सचिव को लिखे पत्र में CAQM ने कहा, "आप जानते हैं कि आयोग के 'एनफोर्समेंट टास्क फोर्स' को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 40 अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है, जो पूरे दिल्ली-NCR में औद्योगिक निरीक्षण कर रहे हैं. ये निरीक्षण उस प्रवर्तन के स्तर को दर्शाते हैं, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा राज्य स्तर पर किया जा रहा है."

CAQM ने आगे कहा कि उसके फ्लाइंग स्क्वायड की निरीक्षण रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर, उल्लंघन के एक खास पैटर्न की पहचान की गई है, जिसमें कुछ गंभीर उल्लंघन भी शामिल हैं.