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NCR में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की खैर नहीं, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

केंद्र ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से उद्योगों का पारदर्शी और मजबूत निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा.

CAQM Industrial Inspection
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 7:05 PM IST

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संतू दास

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के उद्योगों का पारदर्शी और गहन निरीक्षण सुनिश्चित करें. यह निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) द्वारा जारी किया गया है.

आयोग ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण के नियमों के भारी उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है. आयोग ने इन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से उचित कार्रवाई करने को भी कहा है, क्योंकि नियमों का यह उल्लंघन जमीनी स्तर पर तैनात कर्मचारियों की प्रणालीगत विफलता को भी दर्शाता है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत को विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. औद्योगिक प्रदूषण भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है.

शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण बोडों के सदस्य सचिव को लिखे पत्र में CAQM ने कहा, "आप जानते हैं कि आयोग के 'एनफोर्समेंट टास्क फोर्स' को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 40 अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है, जो पूरे दिल्ली-NCR में औद्योगिक निरीक्षण कर रहे हैं. ये निरीक्षण उस प्रवर्तन के स्तर को दर्शाते हैं, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा राज्य स्तर पर किया जा रहा है."

CAQM ने आगे कहा कि उसके फ्लाइंग स्क्वायड की निरीक्षण रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर, उल्लंघन के एक खास पैटर्न की पहचान की गई है, जिसमें कुछ गंभीर उल्लंघन भी शामिल हैं.

CAQM के अनुसार, इस क्षेत्र के उद्योगों में पाए गए मुख्य उल्लंघन इस प्रकार हैं:

  • औद्योगिक प्रक्रियाओं में अस्वीकृत ईंधन का उपयोग.
  • वैध सहमति पत्र प्राप्त किए बिना यूनिट चलाना.
  • बिना अनुमति के प्लांट का विस्तार करना या प्रक्रिया में बदलाव करना.
  • उन बॉयलर या भट्टियों (furnaces) का संचालन करना जिन्हें CTO में शामिल नहीं किया गया है और जिनके पास आवश्यक कानूनी मंजूरी नहीं है.
  • वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) का न लगा होना, खराब होना, अपर्याप्त होना या उसे सभी उत्सर्जन स्रोतों (बॉयलर/भट्टियों) से न जोड़ा जाना. साथ ही, APCD की पाइपलाइनों में रिसाव पाया जाना.
  • टूटी हुई गैस पाइपलाइन या खराब APCD के कारण उत्सर्जन को सीधे हवा में छोड़ना, जिससे बिना साफ हुई गैसें पर्यावरण में फैल रही हैं.
  • निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन, जिसमें लगातार निकलने वाला गाढ़ा काला धुआं शामिल है.
  • कच्चे माल के अनुचित रखरखाव और प्रदूषण नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण उड़ने वाला प्रदूषण.
  • धुआं निकलने के लिए चिमनी (stack) की अनुपलब्धता या उसमें खराबी.
  • औद्योगिक परिसरों में डीजल जनरेटर (DG) सेट संबंधी नियमों की अनदेखी.
  • उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण या ड्यूल फ्यूल किट का न होना

इन उल्लंघनों का हवाला देते हुए, CAQM ने सदस्य सचिवों से कहा कि वे इन गंभीर अनियमितताओं और उनकी प्रकृति पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि यह जमीनी कर्मचारियों की प्रणालीगत विफलता को भी दर्शाता है.

आयोग ने कहा, "फील्ड स्टाफ को संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि ये उल्लंघन दोबारा न हों. जहां बार-बार नियमों की अनदेखी पाई जाए, वहां जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए. यह ध्यान दिया जाए कि आयोग के निर्देशों से किसी भी तरह के विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है."

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, CAQM के फ्लाइंग स्क्वायड ने इस क्षेत्र में कुल 26,498 इकाइयों/परियोजनाओं का निरीक्षण किया है. इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, नियमों का पालन न करने के कारण 1,743 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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