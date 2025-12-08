ETV Bharat / bharat

इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से जुड़ी याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, CJI सूर्यकांत ने कहा- ‘केंद्र ने लिया संज्ञान, कोई जल्दी नहीं’

इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से जुड़ी याचिका पर SC ने कहाकि केंद्र ने संज्ञान लिया, लगता है समय पर कार्रवाई की गई है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से मना कर दिया, जिसमें देश भर में 1,000 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने पर खुद से संज्ञान लेने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संकट को देखते हुए इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच बनाने की मांग की. इस मामले को वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मेंशन किया. वकील ने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर बहुत सारे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, और एयरलाइन ने बिना कोई जानकारी दिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. वकील ने जोर देकर कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और बेंच से इसे तुरंत लिस्ट करने की मांग की. CJI ने माना कि यह एक गंभीर मामला है, “हम यह समझते हैं. लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और उन्हें मुश्किल हुई. हो सकता है कि कुछ लोगों को जरूरी काम हो. हो सकता है कि कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से देखभाल की जरूरत हो.” “लेकिन भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है. ऐसा लगता है कि समय पर कार्रवाई की गई है… देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है. कोई जल्दी नहीं है.”, CJI सूर्यकांत ने मामले को तुरंत लिस्ट करने पर सहमति न जताते हुए ये बताएं कहीं. वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रभावित यात्रियों को यात्रा के खर्च, उससे होने वाले नुकसान (बिजनेस का नुकसान, अपॉइंटमेंट छूटना, वगैरह), और गंभीर मानसिक और शारीरिक तकलीफ के लिए पूरा और बराबर मुआवजा देने का एक सिस्टम पक्का करे. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता देश भर में 1,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल होने को चुनौती दे रहा है. इससे लाखों यात्रियों को बड़े एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा परेशानी, तकलीफ और मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी एयर कैरियर, इंडिगो के ऑपरेशन में पहले कभी नहीं हुई, बड़े पैमाने पर और लगातार हो रही गिरावट के बारे में खुद से संज्ञान लेने की मांग की गई है. इसके कारण 1,000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं. इससे लाखों यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी, तकलीफ और बड़े एयरपोर्ट पर मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया है, “कई दिनों से जो स्थिति बन रही है, वह एयरलाइन और उसके ग्राहकों के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े से कहीं आगे निकल गई है. यह गंभीर सार्वजनिक नुकसान का मामला बन गया है और भारत के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (आर्टिकल 21) का साफ उल्लंघन है.”