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बालाघाट में आदिवासी बस्तियों में प्रकोप की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टीम तैनात, 50 गांवों तक बढ़ाई गई निगरानी

बालाघाट में 14637 बच्चों का टीकाकरण हुआ और निगरानी नेटवर्क अब करीब 50 गांवों तक बढ़ा दिया गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Centre steps up health response to clutch of deaths in tribal habitations in Balaghat, MP
बालाघाट में बच्चों की जांच करते हुए स्वास्थ्य कर्मी (Photo- special arrangement with Health Ministry)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बस्तियों में बुखार और चकत्ते के साथ बुखार के कारण हुई मौतों पर अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को तेज कर दिया है. केंद्र ने निगरानी, निदान, उपचार और निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए एक बहु-विषयक राष्ट्रीय टीम तैनात किया है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है.

केंद्र का हस्तक्षेप जुलाई के दूसरे सप्ताह में बिरसा ब्लॉक से सामने आई रिपोर्टों के बाद हुआ है, जिसके कारण दूरदराज के आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के समुदायों में स्वास्थ्य स्थिति की निरंतर जांच शुरू की गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "रिपोर्ट की गई मौतों को एक ही बीमारी से जोड़ने के बजाय, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्क, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, साथ ही खसरा और मलेरिया सहित पहचाने गए जोखिमों के खिलाफ उपायों को तेज कर दिया है."

बालाघाट के लिए संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया में एक बड़ा कदम 12 अगस्त को बालाघाट में एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (NJORT) की तैनाती थी, ताकि चल रही बहु-विषयक जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को सुदृढ़ किया जा सके.

राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तहत सार्वजनिक-स्वास्थ्य निगरानी, टीकाकरण प्रभाग और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) के विशेषज्ञों के साथ-साथ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक स्वतंत्र जांच दल को एक साथ लाया गया है.

अधिकारी के अनुसार, 4 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति की समीक्षा की गई थी, जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने महामारी विज्ञान की स्थिति, दर्ज की गई मृत्यु दर, खसरा और मलेरिया के निष्कर्षों, प्रयोगशाला जांचों, कीटविज्ञान संबंधी आकलनों और रोकथाम के उपायों की जांच की थी.

अधिकारी ने आगे कहा, "केंद्र की तकनीकी टीमों ने मुश्किल से पहुंच वाले गांवों और टोलों के लिए विस्तृत माइक्रो-प्लानिंग की मांग करने के अलावा, आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और हस्तक्षेप के विस्तार की सलाह दी."

अहम भूमिका निभा रहा है ICMR
आईसीएमआर वैज्ञानिक जांच में अहम भूमिका निभा रहा है. राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र ICMR टीम को तैनात किया गया है, जबकि ICMR जबलपुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर की टीमों ने क्षेत्र के दौरे जारी रखे हैं और राज्य के अधिकारियों को तकनीकी इनपुट प्रदान किए हैं.

अधिकारी के अनुसार, जांच में कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें नैदानिक मूल्यांकन, लैब टेस्टिंग, खसरा और मलेरिया की निगरानी, मृत्यु दर की समीक्षा, कीटविज्ञानी जांच और रोकथाम के उपाय शामिल हैं.

केंद्र-राज्य के समन्वय से कुछ सबसे दुर्गम आदिवासी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी हुआ है.

इस क्षेत्र में भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा और बैहर ब्लॉकों में छह मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs) तैनात किए हैं. ये यूनिट सीधे सुदूर समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं, जिनमें बुखार की जांच, ओपीडी परामर्श, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीबी और गैर-संचारी रोगों की जांच, प्राथमिक निदान और दवाएं शामिल हैं.

निगरानी नेटवर्क, जो पहले तीन गांवों को कवर करता था, अब करीब 50 गांवों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 से अधिक डॉक्टर और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लगातार स्क्रीनिंग और उपचार पर काम कर रहे हैं.

अधिकारी ने कहा, "तेज कार्रवाई के परिणामस्वरूप अब तक 32,433 लोगों की चिकित्सा जांच की जा चुकी है. जिन लोगों को उच्च स्तरीय देखभाल की जरूरत थी, उनमें से 431 बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया और भर्ती किया गया. इनमें से 379 बच्चों का इलाज कर उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 52 बच्चे अभी भी उपचार और निगरानी में हैं."

केंद्र ने प्रकोप-प्रतिक्रिया टीकाकरण उपायों को मजबूत करने में भी सहयोग दिया है. अनुशंसित प्रकोप-प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के अनुरूप, 1 से 10 साल के आयु वर्ग के कुल 14,637 बच्चों को उनके पिछले टीकाकरण की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, खसरा-रुबेला टीके की एक अतिरिक्त खुराक दी गई है.

उपचार के साथ-साथ बचाव के उपाय भी किए गए
एक अधिकारी ने बताया कि निगरानी और उपचार के साथ-साथ बचाव के उपाय भी किए गए हैं. पेयजल के 600 से अधिक स्रोतों को शुद्ध किया गया है, जबकि 4,338 घरों में कीटनाशक का छिड़काव पूरा हो चुका है. कीट नियंत्रण उपायों के तहत प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग भी की गई है.

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित 7,711 बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से 518 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती करने की जरूरत थी और उन्हें यह देखभाल प्रदान की गई. इसके अलावा, डायरिया से पीड़ित 13,406 बच्चों और गंभीर निमोनिया से पीड़ित 274 बच्चों की पहचान कर उनका उपचार किया गया है."

गंभीर बैक्टीरिया जनित संक्रमण के संदिग्ध बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान किया गया है. Dastak 2026 के तहत, लगभग 1.58 लाख बच्चों की जांच की गई है, जिसके साथ ही विटामिन ए की खुराक और बाल-स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपायों पर फॉलो-अप कार्रवाई की गई.

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