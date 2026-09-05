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बालाघाट में आदिवासी बस्तियों में प्रकोप की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टीम तैनात, 50 गांवों तक बढ़ाई गई निगरानी

बालाघाट में बच्चों की जांच करते हुए स्वास्थ्य कर्मी ( Photo- special arrangement with Health Ministry )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी बस्तियों में बुखार और चकत्ते के साथ बुखार के कारण हुई मौतों पर अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को तेज कर दिया है. केंद्र ने निगरानी, निदान, उपचार और निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए एक बहु-विषयक राष्ट्रीय टीम तैनात किया है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है. केंद्र का हस्तक्षेप जुलाई के दूसरे सप्ताह में बिरसा ब्लॉक से सामने आई रिपोर्टों के बाद हुआ है, जिसके कारण दूरदराज के आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के समुदायों में स्वास्थ्य स्थिति की निरंतर जांच शुरू की गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "रिपोर्ट की गई मौतों को एक ही बीमारी से जोड़ने के बजाय, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्क, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, साथ ही खसरा और मलेरिया सहित पहचाने गए जोखिमों के खिलाफ उपायों को तेज कर दिया है." बालाघाट के लिए संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया में एक बड़ा कदम 12 अगस्त को बालाघाट में एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (NJORT) की तैनाती थी, ताकि चल रही बहु-विषयक जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को सुदृढ़ किया जा सके. राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तहत सार्वजनिक-स्वास्थ्य निगरानी, टीकाकरण प्रभाग और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) के विशेषज्ञों के साथ-साथ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक स्वतंत्र जांच दल को एक साथ लाया गया है. अधिकारी के अनुसार, 4 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति की समीक्षा की गई थी, जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने महामारी विज्ञान की स्थिति, दर्ज की गई मृत्यु दर, खसरा और मलेरिया के निष्कर्षों, प्रयोगशाला जांचों, कीटविज्ञान संबंधी आकलनों और रोकथाम के उपायों की जांच की थी. अधिकारी ने आगे कहा, "केंद्र की तकनीकी टीमों ने मुश्किल से पहुंच वाले गांवों और टोलों के लिए विस्तृत माइक्रो-प्लानिंग की मांग करने के अलावा, आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और हस्तक्षेप के विस्तार की सलाह दी." अहम भूमिका निभा रहा है ICMR

आईसीएमआर वैज्ञानिक जांच में अहम भूमिका निभा रहा है. राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र ICMR टीम को तैनात किया गया है, जबकि ICMR जबलपुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर की टीमों ने क्षेत्र के दौरे जारी रखे हैं और राज्य के अधिकारियों को तकनीकी इनपुट प्रदान किए हैं. अधिकारी के अनुसार, जांच में कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें नैदानिक मूल्यांकन, लैब टेस्टिंग, खसरा और मलेरिया की निगरानी, मृत्यु दर की समीक्षा, कीटविज्ञानी जांच और रोकथाम के उपाय शामिल हैं.