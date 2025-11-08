ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में प्याज की कीमत 100 रुपये के पार, नासिक के किसानों ने भारत सरकार से की यह अपील

बांग्लादेश में प्याज की कीमत 100 रुपये के पार, नासिक के किसानों ने भारत सरकार से की यह अपील ( ETV Bharat )

नासिक: बांग्लादेश में प्याज का थोक भाव 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. इस वजह से वहां के उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर प्याज खरीदना पड़ रहा है. बांग्लादेश की सरकार ने पिछले एक साल से भारत से प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है. जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नासिक जिले के प्याज किसान बांग्लादेश को प्याज नहीं भेज पा रहे हैं. इसलिए जिले के प्याज किसानों ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है, ताकि बांग्लादेश की तरफ से लगाया गया खत्म हो और किसानों को इसका फायदा मिल सके. नासिक के लासलगांव मार्केट कमेटी को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के रूप में जाना जाता है. फिलहाल लासलगांव मार्केट में प्याज का भाव 13 से 15 रुपये प्रति किलो है. लासलगांव कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी के वाणिज्यिक निदेशक प्रवीण कदम ने कहा कि बांग्लादेश में प्याज के दाम 100 रुपये किलो के पार पहुंच गए हैं. दोनों देशों के बीच प्याज की कीमतों में छह गुना का अंतर आ गया है. लेकिन बांग्लादेश ने एक साल से प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है, इस वजह से भारतीय किसानों को निर्यात का मौका नहीं मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ तुरंत समन्वय कर आयात प्रतिबंध हटवाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि किसानों को दो पैसे अधिक दाम मिल सकें. केंद्र के फैसले का इंतजार: लासलगांव के प्याज निर्यात व्यापारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में प्याज की बढ़ती कीमतों और भारतीय किसानों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए. किसानों के साथ-साथ व्यापारी समुदाय भी केंद्र सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.