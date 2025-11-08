बांग्लादेश में प्याज की कीमत 100 रुपये के पार, नासिक के किसानों ने भारत सरकार से की यह अपील
भारत बांग्लादेश को सबसे ज्यादा प्याज भेजता है. बांग्लादेश ने पिछले एक साल से भारत से प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है.
Published : November 8, 2025 at 8:26 PM IST
नासिक: बांग्लादेश में प्याज का थोक भाव 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. इस वजह से वहां के उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर प्याज खरीदना पड़ रहा है. बांग्लादेश की सरकार ने पिछले एक साल से भारत से प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है. जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नासिक जिले के प्याज किसान बांग्लादेश को प्याज नहीं भेज पा रहे हैं. इसलिए जिले के प्याज किसानों ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है, ताकि बांग्लादेश की तरफ से लगाया गया खत्म हो और किसानों को इसका फायदा मिल सके.
नासिक के लासलगांव मार्केट कमेटी को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के रूप में जाना जाता है. फिलहाल लासलगांव मार्केट में प्याज का भाव 13 से 15 रुपये प्रति किलो है. लासलगांव कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी के वाणिज्यिक निदेशक प्रवीण कदम ने कहा कि बांग्लादेश में प्याज के दाम 100 रुपये किलो के पार पहुंच गए हैं. दोनों देशों के बीच प्याज की कीमतों में छह गुना का अंतर आ गया है. लेकिन बांग्लादेश ने एक साल से प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है, इस वजह से भारतीय किसानों को निर्यात का मौका नहीं मिल रहा है.
उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ तुरंत समन्वय कर आयात प्रतिबंध हटवाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि किसानों को दो पैसे अधिक दाम मिल सकें.
केंद्र के फैसले का इंतजार: लासलगांव के प्याज निर्यात व्यापारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में प्याज की बढ़ती कीमतों और भारतीय किसानों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए. किसानों के साथ-साथ व्यापारी समुदाय भी केंद्र सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
बांग्लादेश को सबसे ज्यादा होता है प्याज निर्यात: भारत के प्याज निर्यात में बांग्लादेश अग्रणी देश है. बांग्लादेशी नागरिक भारतीय प्याज को ज्यादा पसंद करते हैं. बांग्लादेश को भारत से सबसे ज्यादा प्याज की आपूर्ति होती है. वर्ष 2022-23 में 24,814 टन प्याज का निर्यात किया गया, जिससे देश के व्यापारियों को 1,555 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई. कुल निर्यात पर गौर करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से बांग्लादेश को प्याज निर्यात किया जाता है.
भारत को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए...
रयत क्रांति शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पगार ने कहा कि नासिक जिले के साथ-साथ महाराष्ट्र से भी सबसे ज्यादा प्याज बांग्लादेश जाना चाहिए. आज बांग्लादेश में प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, और देश में कुछ जगहों पर चुनाव होने के कारण प्याज को 10 से 12 रुपये किलो का भाव मिल रहा है. प्याज की कीमत 20 से 25 प्रतिशत तक कम हो रही है. अगर दाम गिरते रहे तो किसान और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं.
उन्होंने कहा कि एक तरफ बेमौसम बारिश के कारण किसान मुश्किल में हैं. दूसरी ओर, वे कर्ज में डूबे हुए हैं. इसलिए, केंद्र सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाकर वहां से आयात प्रतिबंध हटाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत से बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात हो सके और इससे देश के किसानों को लाभ मिल सके.
यह भी पढ़ें- किसानों के बैंक खातों में आएगी उर्वरक सब्सिडी, सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला