केंद्र ने सीटीई के आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के संबंध में एसओपी पर सुझाव मांगे

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं. इसका उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण नियम स्थापित करने की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) से संबंधित आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करना है. यह ड्राफ्ट एसओपी एक एक्सपर्ट कमिटी ने तैयार किया है. इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बनाया था. यह कमिटी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आती है. यह कमिटी हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक हॉस्पिटल द्वारा पर्यावरण के नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बनाई गई थी. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में सीपीसीबी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सीटीई, सीटीओ से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण प्रदान करने का निर्देश दिया. सीटीई और सीटीओ का महत्व किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को शुरू करने से पहले सीटीई जरूरी है, जबकि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले सीटीओ बहुत जरूरी है. इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन पक्का होता है. एसपीसीबी/ पीसीसी द्वारा ऑथराइजेशन/सीटीई/ सीटीओ देने के लिए एप्लीकेशन के निपटारे में बेवजह देरी की घटनाएं बहुत होती हैं और इस ट्रिब्यूनल के सामने आने वाले कई मामलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनके लिए सही सुधार के उपाय किए जाने चाहिए. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, 'हमारा मानना ​​है कि प्राधिकरण और सीटीई/सीटीओ प्रदान करने के आवेदनों को बीएमडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 10 (3) के तहत 90 दिनों की वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि और जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 (7) के तहत चार महीनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकरण और सीटीई/सीटीओ प्रदान करने के आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी से भ्रष्टाचार और अन्य जटिलताएं बढ़ती हैं. इन्हें रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है.'