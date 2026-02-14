केंद्र ने सीटीई के आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के संबंध में एसओपी पर सुझाव मांगे
February 14, 2026
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं. इसका उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण नियम स्थापित करने की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) से संबंधित आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करना है.
यह ड्राफ्ट एसओपी एक एक्सपर्ट कमिटी ने तैयार किया है. इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बनाया था. यह कमिटी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आती है. यह कमिटी हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक हॉस्पिटल द्वारा पर्यावरण के नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बनाई गई थी.
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में सीपीसीबी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सीटीई, सीटीओ से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण प्रदान करने का निर्देश दिया.
सीटीई और सीटीओ का महत्व
किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को शुरू करने से पहले सीटीई जरूरी है, जबकि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले सीटीओ बहुत जरूरी है. इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन पक्का होता है.
एसपीसीबी/ पीसीसी द्वारा ऑथराइजेशन/सीटीई/ सीटीओ देने के लिए एप्लीकेशन के निपटारे में बेवजह देरी की घटनाएं बहुत होती हैं और इस ट्रिब्यूनल के सामने आने वाले कई मामलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनके लिए सही सुधार के उपाय किए जाने चाहिए.
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, 'हमारा मानना है कि प्राधिकरण और सीटीई/सीटीओ प्रदान करने के आवेदनों को बीएमडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 10 (3) के तहत 90 दिनों की वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि और जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 (7) के तहत चार महीनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकरण और सीटीई/सीटीओ प्रदान करने के आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी से भ्रष्टाचार और अन्य जटिलताएं बढ़ती हैं. इन्हें रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है.'
अब सीपीसीबी ने एक्सपर्ट कमिटी द्वारा फाइनल किए गए ड्राफ्ट पर सभी एसपीसीबी और पीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी से सुझाव मांगे हैं. ये सुझाव शनिवार तक जमा किए जा सकते हैं.
एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति और प्राधिकरण प्रदान करने के लिए आवेदनों का निपटान
ड्राफ्ट एसओपी के अनुसार जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली है. इसमें कहा गया है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति देना, मना करना या रद्द करना) गाइडलाइंस को अधिसूचित कर दिया है.
2025, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल (सहमति देना, मना करना या कैंसल करना) गाइडलाइंस, 2025, वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 के सेक्शन 25 और 27 और एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 के सेक्शन 21 के तहत सहमति देने, मना करने और कैंसल करने के लिए.
मंत्रालय ने कुछ श्रेणी के औद्योगिक संयंत्रों को सहमति प्रणाली से छूट देने के बारे में भी अधिसूचना जारी की है. अंतिम रूप से तैयार एसओपी के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए स्थापित करने के लिए अनुदान या इनकार या सहमति की विशिष्ट अवधि 60 दिनों के भीतर, नारंगी श्रेणी के लिए 45 दिनों के भीतर और हरी श्रेणी के लिए 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए.
संचालन के लिए सहमति की अनुदान या इनकार, लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 90 दिनों के भीतर, नारंगी श्रेणी के लिए 60 दिनों और हरी श्रेणी के लिए 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए. निर्धारित सीमाओं से अधिक उत्सर्जन/निर्वहन को रोकने और अनुपालन निगरानी को मजबूत करने के लिए, समय-समय पर निरीक्षणों के अलावा, सएपीसीबी/पीसीसी ओसीईएमएस /अन्य वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों से अलर्ट पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देंगे.
ये ओसीईएमएस के लिए ऑनलाइन स्वचालित अलर्ट जनरेशन प्रोटोकॉल के अनुसार गैर-अनुपालन (उत्सर्जन की अधिकता, रिसाव का पता लगाना, बाईपास प्रवाह आदि) का संकेत देते हैं. एसओपी में कहा गया है कि अगर उनके राज्य/यूटी में ऐसा सिस्टम उपलब्ध नहीं है, तो एसपीसीबी और पीसीसी शिकायत के समाधान के लिए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) और SAMEER ऐप जैसे अपने पोर्टल बना सकते हैं और चला सकते हैं.