नमामि गंगा कार्यक्रम : 60 शहरों के लिए नदी प्रबंधन योजनाएं तैयार
केंद्र सरकार गंगा बेसिन के शहरों में शहरी विकास परियोजनाओं का विस्तार कर रही है.
Published : June 24, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली : नदी-केंद्रित शहरी नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से विभिन्न राज्यों के 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) पूरी कर ली हैं.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.प्रथम चरण के तहत 27 शहरों और द्वितीय चरण के तहत 33 अतिरिक्त शहरों के लिए यूआरएमपी तैयार की जा रही हैं, जिससे गंगा बेसिन के कुल 60 शहरों को कवर किया जा सकेगा.
नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत समर्थित यह पहल, रिवर हेल्थ को शहरी नियोजन के साथ एकीकृत करने के विश्व के सबसे बड़े समन्वित प्रयासों में से एक है.यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां उन्होंने शहर-केंद्रित विकास से हटकर नदी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया था, जो नदियों को शहरी नियोजन और नागरिक जीवन के केंद्र में रखता है.
यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों में किए जा रहे उन प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है, जहां पारिस्थितिक बहाली, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ से निपटने की क्षमता, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, पर्यावरण-पर्यटन और नागरिक भागीदारी के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतियां विकसित की जा रही हैं. अपने मूल में, शहरी नदी प्रबंधन (यूआरएमपी) ढांचा तीन प्रमुख स्तंभों - पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक - के माध्यम से शहरी नदी प्रबंधन को संबोधित करता है.
इसके व्यापक 10-सूत्रीय एजेंडा में बाढ़ के मैदानों का विनियमन, प्रदूषण नियंत्रण, आर्द्रभूमि और जल निकायों का पुनरुद्धार, नदी तट सुरक्षा प्रणालियों का संवर्धन, उपचारित जल का पुन: उपयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नदी तट विकास, गुणवत्तापूर्ण जल प्रवाह सुनिश्चित करना, नदी संसाधनों का आर्थिक उपयोग और सतत नागरिक भागीदारी शामिल हैं.
मंत्रालय के अनुसार, शहरों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना उपायों, नियामक सुधारों, अवसंरचना विकास और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के संयोजन के माध्यम से इन हस्तक्षेपों को लागू करें, जिससे नदी स्वास्थ्य दीर्घकालिक शहरी विकास का अभिन्न अंग बन जाए.
यह पहल एनआईयूए द्वारा एनएमसीजी के सहयोग से अयोध्या, कानपुर और छत्रपति संभाजी नगर जैसे शहरों में चलाए गए सफल पायलट परियोजनाओं पर आधारित है. इन पायलट परियोजनाओं ने प्रदर्शित किया कि कैसे शहरी विकास नियोजन योजनाओं (यूआरएमपी) को एक ही मॉडल के बजाय स्थानीय सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संदर्भों के अनुरूप ढाला जा सकता है.
इन परिणामों से उत्साहित होकर, कार्यक्रम को अब चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है. विश्व बैंक द्वारा समर्थित चरण-1 के तहत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 27 शहरों के लिए यूआरएमपी विकसित किए जा रहे हैं, जो अपर बेसिन में गंगोत्री और ऋषिकेश से लेकर पूर्वी क्षेत्र में हावड़ा, आसनसोल और दुर्गापुर तक के विविध भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं.
इनमें से 13 शहरों के लिए शहरी नियोजन योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12 अतिरिक्त शहरों के लिए योजनाएं मार्च 2027 (वित्त वर्ष 2026-27) तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. मंत्रालय ने बताया कि हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर, ऋषिकेश, गोरखपुर, शाहजहांपुर, बिजनौर, प्रयागराज, मिर्जापुर, छपरा, बक्सर और गया सहित कई शहरों के लिए यूआरएमपी पूरी हो चुकी हैं.इस पहल का उद्देश्य शहरी लचीलेपन को मजबूत करना, नदी पारिस्थितिकी में सुधार करना, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना और नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत नदी पुनर्जीवन की परिकल्पना के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा देना है.
गंगा नदी के मुख्य भाग पर स्थित सभी 97 शहरों को शामिल करने की दीर्घकालिक परिकल्पना के साथ, यह पहल नदी बेसिन में नदी-संवेदनशील शहरी नियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत लेकिन स्थानीय स्तर पर अनुकूलनीय ढांचा स्थापित करना चाहती है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विकास परियोजना पहल अब योजना से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रदर्शित करने की दिशा में अग्रसर है. इसका उद्देश्य इसके ढांचे को प्रमाणित करना, शहरी स्थानीय निकायों में विश्वास बढ़ाना और ऐसे व्यापक मॉडल तैयार करना है जिन्हें गंगा बेसिन के नदी किनारे बसे शहरों में दोहराया जा सके.इस योजना से कार्यान्वयन की ओर इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए, एनएमसीजी और एनआईयूए, यूआरएमपी प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए कुछ चुनिंदा उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहे हैं.
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