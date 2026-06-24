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नमामि गंगा कार्यक्रम : 60 शहरों के लिए नदी प्रबंधन योजनाएं तैयार

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : नदी-केंद्रित शहरी नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से विभिन्न राज्यों के 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (यूआरएमपी) पूरी कर ली हैं. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.प्रथम चरण के तहत 27 शहरों और द्वितीय चरण के तहत 33 अतिरिक्त शहरों के लिए यूआरएमपी तैयार की जा रही हैं, जिससे गंगा बेसिन के कुल 60 शहरों को कवर किया जा सकेगा. नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत समर्थित यह पहल, रिवर हेल्थ को शहरी नियोजन के साथ एकीकृत करने के विश्व के सबसे बड़े समन्वित प्रयासों में से एक है.यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां उन्होंने शहर-केंद्रित विकास से हटकर नदी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया था, जो नदियों को शहरी नियोजन और नागरिक जीवन के केंद्र में रखता है. यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों में किए जा रहे उन प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है, जहां पारिस्थितिक बहाली, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ से निपटने की क्षमता, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, पर्यावरण-पर्यटन और नागरिक भागीदारी के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतियां विकसित की जा रही हैं. अपने मूल में, शहरी नदी प्रबंधन (यूआरएमपी) ढांचा तीन प्रमुख स्तंभों - पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक - के माध्यम से शहरी नदी प्रबंधन को संबोधित करता है. इसके व्यापक 10-सूत्रीय एजेंडा में बाढ़ के मैदानों का विनियमन, प्रदूषण नियंत्रण, आर्द्रभूमि और जल निकायों का पुनरुद्धार, नदी तट सुरक्षा प्रणालियों का संवर्धन, उपचारित जल का पुन: उपयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नदी तट विकास, गुणवत्तापूर्ण जल प्रवाह सुनिश्चित करना, नदी संसाधनों का आर्थिक उपयोग और सतत नागरिक भागीदारी शामिल हैं. मंत्रालय के अनुसार, शहरों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना उपायों, नियामक सुधारों, अवसंरचना विकास और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के संयोजन के माध्यम से इन हस्तक्षेपों को लागू करें, जिससे नदी स्वास्थ्य दीर्घकालिक शहरी विकास का अभिन्न अंग बन जाए.