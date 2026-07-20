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'तेलंगाना को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए केंद्र ने 11 करोड़ रुपये जारी की'

नई दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 से तेलंगाना में ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के प्रबंधन के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या पिछले तीन वर्षों में तेलंगाना को मानव-पशु संघर्षों के निवारण के लिए कोई केंद्रीय सहायता दी गई है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को इस राशि का खुलासा किया.

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के निवारण सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं और वे संघर्ष के विवरण के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं.

उन्होंने निचले सदन में कहा, "वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, तेलंगाना राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान क्रमशः 323.32 लाख रुपये, 291.68 लाख रुपये, 302.34 लाख रुपये और 208.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करना है."

यादव ने कहा कि उक्त योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़, खाइयां, सीमा दीवारें आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल है, ताकि जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को रोका जा सके, जिसमें अन्य बातों के अलावा मवेशी चोरी, फसलों को नुकसान, जान-माल की हानि शामिल है. उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामुदायिक संरक्षकों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं.