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'तेलंगाना को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए केंद्र ने 11 करोड़ रुपये जारी की'

केंद्र सरकार ने 2023 से अब तक तेलंगाना को इस कार्य के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की.

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कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 7:10 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 से तेलंगाना में ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के प्रबंधन के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या पिछले तीन वर्षों में तेलंगाना को मानव-पशु संघर्षों के निवारण के लिए कोई केंद्रीय सहायता दी गई है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को इस राशि का खुलासा किया.

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के निवारण सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं और वे संघर्ष के विवरण के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं.

उन्होंने निचले सदन में कहा, "वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, तेलंगाना राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान क्रमशः 323.32 लाख रुपये, 291.68 लाख रुपये, 302.34 लाख रुपये और 208.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करना है."

यादव ने कहा कि उक्त योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़, खाइयां, सीमा दीवारें आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल है, ताकि जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को रोका जा सके, जिसमें अन्य बातों के अलावा मवेशी चोरी, फसलों को नुकसान, जान-माल की हानि शामिल है. उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामुदायिक संरक्षकों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारत सरकार ने तेलंगाना सहित पूरे देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का आकलन किया है, विशेष रूप से बाघों और हाथियों जैसी प्रमुख प्रजातियों के संदर्भ में. पिछले एक दशक में तेलंगाना राज्य में हाथियों के हमले से किसी भी मानव की मृत्यु नहीं हुई है और बाघों के हमले से केवल तीन मानव मृत्यु दर्ज की गई हैं."

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, "मुआवजे और प्रभावित जिलों से संबंधित विस्तृत आंकड़े राज्य स्तर पर संकलित किए जाते हैं." मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अंतर-विभागीय समन्वित कार्रवाई के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक अंतःक्रियाओं के प्रबंधन के लिए सलाह और दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन सुनिश्चित किया है.

मंत्री जी ने बताया कि मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (SACON), WII-दक्षिण भारत केंद्र, कोयंबटूर में की है. इसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है. उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार, दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिसे राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं के माध्यम से पूरक बनाया गया है.

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