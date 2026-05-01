आंध्र प्रदेश : विजाग स्टील को केंद्र ₹8,000 करोड़ और देने को तैयार
बताया जाता है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उसे अब वित्त मंत्रालय को भेजा गया है.
Published : May 1, 2026 at 2:04 PM IST
विशाखा (आंध्र प्रदेश): केंद्र सरकार विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के कामकाज को स्थिर करने के लिए और 8,097 करोड़ रुपये देने को तैयार है. इस पर पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा घोषित 11,000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का असर पड़ा था.
पता चला है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इससे जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है और इसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया है. वहीं वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से हरी झंडी मिलते ही यह मामला यूनियन कैबिनेट के सामने जाएगा.
अभी, तीन ब्लास्ट फर्नेस के स्टार्ट-अप के साथ प्लांट का काम लगातार चल रहा है. स्टील का प्रोडक्शन और बिक्री भी बढ़ी है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार दूसरे फेज के पैकेज के तहत 8,097 करोड़ रुपये देने को तैयार है, ताकि इसे लंबे समय तक जारी रखने के लिए जरूरी मदद मिल सके.
राज्य में गठबंधन के सत्ता में आने के बाद केंद्र से सलाह ली गई और पहले चरण में 11,440 करोड़ रुपये का पैकेज मिला.
इसमें से 10,300 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में और 1,140 करोड़ रुपये 7 प्रतिशत गैर-संचयी प्रेफरेंस शेयर के कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में जुटाए गए. अब भी, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इक्विटी के रूप में 8,097 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है.
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