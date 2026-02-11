ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक के बयानों का 'बहुत अधिक' मतलब निकाल रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवारा को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लेने के आधार पर सवाल उठाया और कहा कि केंद्र उनके बयानों का "बहुत अधिक" मतलब निकाल रहा है.

केंद्र सरकार ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ को बताया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के बाद से 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है और वह "फिट और तंदुरुस्त" हैं, चिंता की कोई बात नहीं है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि जिन आधार पर वांगचुक की हिरासत का आदेश पारित किया गया था, वे जारी हैं और स्वास्थ्य आधार पर उन्हें रिहा करना संभव नहीं होगा. मेहता ने कहा, "हमने समय-समय पर 24 बार उनकी स्वास्थ्य जांच की है. वह फिट, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं. उन्हें पाचन से जुड़ी कुछ दिक्कत थी; उनका इलाज चल रहा है. चिंता की कोई बात नहीं है. हम इस तरह की छूट नहीं दे सकते."

मेहता ने कहा कि जिन कारणों से हिरासत का आदेश दिया गया था, वे जारी हैं और स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिहा करना मुमकिन नहीं होगा. मेहता ने कहा, "यह शायद ठीक भी न हो. हमने इस पर पूरा ध्यान दिया है."

केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भी कहा कि वांगचुक हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में मुख्य व्यक्ति के रूप में शामिल थे. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उन्होंने नेपाल और अरब स्प्रिंग का उदाहरण देकर युवाओं को भड़काया.

पीठ ने पूछा, "वह ऐसा कहां कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि उन्होंने (युवाओं ने) इसे अपना लिया है. वह खुद हैरान हैं."

केएम नटराज ने जवाब दिया कि बयान का मतलब निकालना होगा. नटराज ने कहा, "प्लीज अगले ग्राउंड पर आइए. उनका कहना है कि लद्दाख में सशस्त्र बलों की तैनाती दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना है कि युवाओं का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके प्रभावी साबित नहीं हुए हैं."