प्रदूषण नियंत्रण में आएगी तेजी: केंद्र सरकार ने CETP प्लांट्स के लिए आसान किए नियम
इस सुधार का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा उपायों और नियामक निगरानी से समझौता किए बिना, औद्योगिक समूहों में CETPs की स्थापना में तेजी लाना है.
Published : January 28, 2026 at 6:57 PM IST
संतू दास
नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण पर लगाम लगाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए CETP (साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र) से जुड़े नियमों को आसान बना दिया है. मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा उपायों और नियामक निगरानी से समझौता किए बिना, औद्योगिक समूहों में CETPs की स्थापना में तेजी लाना है.
CETPs (साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र) सामूहिक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं हैं. ये औद्योगिक समूहों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करते हैं. ये विशेष रूप से उन लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मददगार हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रीटमेंट सिस्टम लगाने में तकनीकी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
इन सुविधाओं को प्रदूषण कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये औद्योगिक कचरे के केंद्रीय उपचार, वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रभावी निगरानी को संभव बनाती हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इन्हें उद्योगों की 'ब्लू कैटेगरी' के तहत 'अनिवार्य पर्यावरण सेवा' के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है.
सुधार की आवश्यकता क्यों?
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में CETP की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ते औद्योगिक समूहों से निकलने वाले दूषित पानी को संभालने के लिए काफी कम है. CETP लगाने में होने वाली देरी का अनचाहा परिणाम यह होता है कि बिना साफ किया हुआ या अधूरा साफ किया गया दूषित पानी पर्यावरण में मिलकर उसे नुकसान पहुंचाता है.
मंत्रालय की विशेषज्ञ समितियों द्वारा विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया कि CETP पहले से ही मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत व्यापक नियमों से बंधे हुए हैं. इनमें 'स्थापना की सहमति' और 'संचालन की सहमति', समय-समय पर निरीक्षण, ऑनलाइन निगरानी और वैधानिक रिपोर्टिंग जैसे नियम शामिल हैं. ऐसे में, इनके लिए अलग से 'पूर्व पर्यावरण मंजूरी' की आवश्यकता को दोहराव माना गया, जिससे केवल प्रक्रिया जटिल हो रही थी और बेवजह की देरी हो रही थी.
इसलिए, मंत्रालय ने CETPs को 'पूर्व पर्यावरण मंजूरी' की अनिवार्यता से छूट दे दी है. हालांकि, यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि उन्हें पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा और 'यूनिफॉर्म कंसेंट गाइडलाइंस' के साथ-साथ 1 सितंबर, 2025 से लागू हुए नए पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का पालन करना होगा. इस सुधार का उद्देश्य CETPs के निर्माण में तेजी लाना है, जिससे नियमों का बेहतर पालन हो सके और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके.
नए ढांचे के तहत, CETPs पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पहले की तरह ही कड़ी निगरानी रखी जाएगी. यह नियंत्रण 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974' और 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के तहत जारी रहेगा.
इस सुधार के साथ कड़े सुरक्षा उपाय भी जोड़े गए हैं
अब दूषित पानी को अनिवार्य रूप से केवल बंद पाइपलाइन प्रणालियों के माध्यम से ही ले जाया जाएगा, और साफ किए गए पानी का उपयोग खेती के लिए करने पर रोक होगी. इसके अलावा, प्रदूषण बोर्ड के सर्वरों के साथ रियल-टाइम डेटा कनेक्टिविटी के जरिए लगातार ऑनलाइन निगरानी की जाएगी. ये कदम कचरे के अवैध बहाव को रोकेंगे और पर्यावरण व सार्वजनिक स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, CETPs की स्थापना तेज होने से उपचार क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक समूहों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा. केंद्रीकृत उपचार प्रणाली अधिक पेशेवर संचालन और प्रभावी निगरानी की अनुमति देती है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक पुन: उपयोग संभव होगा.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस सुधार के माध्यम से सरकार सतत विकास और प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 'जीरो टॉलरेंस' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है. सरकार का लक्ष्य नियामक प्रक्रियाओं को कुशल और परिणाम-उन्मुख बनाना है ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना विकास को गति मिल सके.
