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सुप्रीम कोर्ट: केंद्र ने संस्थागत NEET सुधारों की वकालत की, कंप्यूटर-आधारित NEET पर गंभीरता से विचार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एनटीए की परीक्षा में बड़े बदलाव किए हैं. पेपर लीक रोकने के लिए एक मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया.

Supreme Court NEET UG reforms
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 5, 2026 at 8:08 AM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके नीट-यूजी परीक्षा में सुधार को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. कर्मचारियों के बदलाव को ध्यान में रखा गया है. कई चीजें कोडेड होगी. साथ ही एक स्टैंडिंग रिव्यू सिस्टम इसकी देखरेख करेगा. इसके दो बड़े कदम हैं. इसमें एक सख्त सजा के नियम और परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाली टास्क फ़ोर्स.

केंद्र ने कहा कि उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा में बड़े बदलाव किए हैं, और इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा की ईमानदारी पक्का करने के लिए अब एक मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है, और नीट को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग में बदलने पर अभी एक्टिवली विचार किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने कहा कि ईसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन, जो एक्सपर्ट्स की हाई-लेवल कमेटी के हेड हैं, की लीडरशिप में, एक बड़ा एंड-टू-एंड सिक्योरिटी डिजाइन बनाया गया है जो परीक्षा के हर स्टेज को कवर करता है. प्रश्न-पत्र सेट करने से लेकर कैंडिडेट के हाथ में पेपर देने तक, और रिजल्ट घोषित करने तक.

केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि उसने राष्ट्रीय परीक्षाओं की ईमानदारी के लिए दूरगामी असर वाले दो महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय लागू किए हैं. पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) संशोधन एक्ट, 2026, और इंफोसिस के को-फाउंडर और आधार प्रोग्राम के मुख्य आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF).

एफिडेविट में कहा गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024, खास तौर पर क्वेश्चन पेपर लीक होने, कैंडिडेट की जगह किसी और को लाने, कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्स से छेड़छाड़ करने और दूसरी गड़बड़ियों को अपराध मानता है. इसमें दस साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट में कहा गया है, इस एक्ट के काम करने के तरीके का रिव्यू करने के बाद, पार्लियामेंट ने अब पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 पास करके इस रोकने वाले फ्रेमवर्क को और मजबूत किया है, जो एग्जाम की ईमानदारी से समझौता करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है, जो एक मजबूत कानूनी इच्छाशक्ति का सबूत है.'

एफिडेविट में कहा गया है कि नीलेकणी की लीडरशिप वाली टास्क फोर्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में शुरू से आखिर तक सुधारों को लागू करने के लिए रिव्यू, सुझाव और गाइड करना है. इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल को मजबूत करने, दुनिया भर में बेंचमार्क वाला परीक्षा सिस्टम डिजाइन करने और समय पर लागू करने का रोडमैप बनाने पर खास जोर दिया जाएगा. टास्क फोर्स बनने के तीन महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगी.

सुरक्षा के उपाय

सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताते हुए एफिडेविट में कहा गया है कि कई क्वेश्चन पेपर सेट अलग-अलग बनाए गए थे, जिनमें 6 लेयर की टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग थी, और हर बॉक्स की क्यूआर और आधार ट्रैकिंग की गई थी. इस ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल 21.06.2026 को नीट (यूजी) 2026 के दोबारा होने वाले सभी पेपर सेट के क्वेश्चन पेपर की मूवमेंट के लिए किया गया था.

एफिडेविट में कहा गया है कि 21 जून को नीट (यूजी) 2026 के दोबारा होने वाले एग्जाम के लिए, 51,311 जैमर लगाए गए थे, 95,000 से ज़्यादा एग्जाम रूम में 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, 38,795 लोग सिर्फ़ तलाशी के लिए तैनात किए गए थे, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कुल 48,448 लोग तैनात किए गए थे.

सुधारों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी

एफिडेविट में कहा गया है कि किए गए सुधारों को स्टाफ में बदलाव के बाद भी लागू रहने, लिखित रूप में कोडिफाई करने और एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर द्वारा रिव्यू करने के लिए डिजाइन किया गया है. हर एग्जामिनेशन साइकिल के आखिर में एक फॉर्मल लर्निंग नोट तैयार किया जाता है.

इसमें सामने आई चुनौतियों, उठाए गए कदमों और आगे बढ़ाई जाने वाली प्रैक्टिस को रिकॉर्ड किया जाता है. साइकोमेट्रिक मेथडोलॉजी, नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसीजर, इक्वेटिंग प्रैक्टिस, आइटम-बैंक स्टैंडर्ड और कॉन्फिडेंशियल-ऑपरेशन प्रोटोकॉल को कोडिफाई करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक टेक्निकल मैनुअल डेवलप किया जा रहा है. टेक्निकल मैनुअल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को पक्का करेगा, एफिडेविट में कहा गया है.

एफिडेविट में कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर एक परमानेंट कॉन्फिडेंशियल-ऑपरेशन वर्टिकल को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है. इसमें ऐसे ऑफिसर होंगे जो साइकिल में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे. इस वर्टिकल में पेपर-सेटिंग, ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टडी की ऑपरेशनल नॉलेज के साथ-साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कंटिंजेंसी प्लान, एक्सपर्ट-पूल डेटाबेस और वेंडर रिलेशनशिप भी होंगे, इसमें कहा गया है.

एफिडेविट में कहा गया, 'एग्जामिनेशन प्रोसेस के हर स्टेप को एक ऑडिटेबल लॉग पर रखा जा रहा है, यह दो-स्टेज प्रोसेस है यानी एक व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा हर एक्शन को चेक कर रहा है. इससे यह पक्का होता है कि पूरे साइकिल में एक इन-बिल्ट चेक और बैलेंस सीक्वेंस है और इवेंट के बाद इसे फिर से बनाया और रिव्यू किया जा सकता है. इससे न सिर्फ मजबूत सिक्योरिटी पक्की होती है बल्कि पक्की ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है.'

नीट (यूजी) के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग की संभावना

एफिडेविट में कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में अपने आठ बड़े एग्जाम में से सात को मल्टी-सेशन, मल्टी-डे शेड्यूल के साथ कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग में माइग्रेट कर दिया है. इनमें जेईई मेंन, सीयूईटी (यूजी) , सीयूईटी (पीजी), यूजीसी नेट और सीएसआईआर-नेट शामिल हैं. नीट (यूजी) अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एकमात्र बड़ा एग्जाम है जो पेन-एंड-पेपर मोड में होता है.

एफिडेविट में कहा गया, 'नीट (यूजी) के संबंध में पेन-एंड-पेपर मोड से कंप्यूटर-बेस्ड मोड में माइग्रेशन, चाहे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन्स और एडवांस्ड) के पैटर्न पर सिंगल-स्टेज या टू-स्टेज एग्जामिनेशन में हो, अभी सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा एक्टिवली विचार किया जा रहा है.

केंद्र सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता है कि फाइनल अप्रोच नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार करने और उनके फायदे के साथ अपनाया जाएगा. पहले के एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'केंद्र सरकार को एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें बताया जाए कि हर साल नीट एग्जाम कराने और खत्म करने का प्रोसेस कैसे और किस तरह से किया जाएगा.

एफिडेविट में वह तरीका बताया जाएगा जिससे नीट एग्जाम की रेगुलेटिंग और सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को डेवलप और रिटेन कर सकती है, ताकि वे हर एग्जाम साइकिल के साथ इकट्ठा और प्रोसेस किए गए अनुभव, डेटा और जानकारी के आधार पर काम कर सकें.'

सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन्स के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें नीट-यूजी 2026 के पेपर्स के लीक होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने और देश में एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग की गई थी. पिटीशनर्स की तरफ से एडवोकेट तन्वी दुबे और चारु माथुर ने रिप्रेजेंट किया.

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