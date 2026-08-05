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सुप्रीम कोर्ट: केंद्र ने संस्थागत NEET सुधारों की वकालत की, कंप्यूटर-आधारित NEET पर गंभीरता से विचार

नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके नीट-यूजी परीक्षा में सुधार को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. कर्मचारियों के बदलाव को ध्यान में रखा गया है. कई चीजें कोडेड होगी. साथ ही एक स्टैंडिंग रिव्यू सिस्टम इसकी देखरेख करेगा. इसके दो बड़े कदम हैं. इसमें एक सख्त सजा के नियम और परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाली टास्क फ़ोर्स.

केंद्र ने कहा कि उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा में बड़े बदलाव किए हैं, और इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा की ईमानदारी पक्का करने के लिए अब एक मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है, और नीट को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग में बदलने पर अभी एक्टिवली विचार किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने कहा कि ईसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन, जो एक्सपर्ट्स की हाई-लेवल कमेटी के हेड हैं, की लीडरशिप में, एक बड़ा एंड-टू-एंड सिक्योरिटी डिजाइन बनाया गया है जो परीक्षा के हर स्टेज को कवर करता है. प्रश्न-पत्र सेट करने से लेकर कैंडिडेट के हाथ में पेपर देने तक, और रिजल्ट घोषित करने तक.

केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि उसने राष्ट्रीय परीक्षाओं की ईमानदारी के लिए दूरगामी असर वाले दो महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय लागू किए हैं. पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) संशोधन एक्ट, 2026, और इंफोसिस के को-फाउंडर और आधार प्रोग्राम के मुख्य आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF).

एफिडेविट में कहा गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024, खास तौर पर क्वेश्चन पेपर लीक होने, कैंडिडेट की जगह किसी और को लाने, कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्स से छेड़छाड़ करने और दूसरी गड़बड़ियों को अपराध मानता है. इसमें दस साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट में कहा गया है, इस एक्ट के काम करने के तरीके का रिव्यू करने के बाद, पार्लियामेंट ने अब पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 पास करके इस रोकने वाले फ्रेमवर्क को और मजबूत किया है, जो एग्जाम की ईमानदारी से समझौता करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है, जो एक मजबूत कानूनी इच्छाशक्ति का सबूत है.'

एफिडेविट में कहा गया है कि नीलेकणी की लीडरशिप वाली टास्क फोर्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में शुरू से आखिर तक सुधारों को लागू करने के लिए रिव्यू, सुझाव और गाइड करना है. इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल को मजबूत करने, दुनिया भर में बेंचमार्क वाला परीक्षा सिस्टम डिजाइन करने और समय पर लागू करने का रोडमैप बनाने पर खास जोर दिया जाएगा. टास्क फोर्स बनने के तीन महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगी.

सुरक्षा के उपाय

सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताते हुए एफिडेविट में कहा गया है कि कई क्वेश्चन पेपर सेट अलग-अलग बनाए गए थे, जिनमें 6 लेयर की टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग थी, और हर बॉक्स की क्यूआर और आधार ट्रैकिंग की गई थी. इस ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल 21.06.2026 को नीट (यूजी) 2026 के दोबारा होने वाले सभी पेपर सेट के क्वेश्चन पेपर की मूवमेंट के लिए किया गया था.

एफिडेविट में कहा गया है कि 21 जून को नीट (यूजी) 2026 के दोबारा होने वाले एग्जाम के लिए, 51,311 जैमर लगाए गए थे, 95,000 से ज़्यादा एग्जाम रूम में 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, 38,795 लोग सिर्फ़ तलाशी के लिए तैनात किए गए थे, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कुल 48,448 लोग तैनात किए गए थे.

सुधारों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी