केंद्र ने पंचायती जमीन पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए CESL के साथ पार्टनरशिप की
चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती जमीन पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए CESL के साथ पार्टनरशिप की है.
Published : November 1, 2026 at 9:38 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने पंचायती जमीन पर इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन बनाने के लिए पूरे देश में एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ पार्टनरशिप की है. इस पहल का मकसद पब्लिक प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करना और साथ ही गांव के क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है.
इसे लागू करने के प्रोसेस के लिए मिनिस्ट्री संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर गांव और ग्राम पंचायत लेवल पर सही जमीन का इंतजाम करने के लिए कहेगी, ताकि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग स्टेशन स्टेशन बनाए जा सकें.
एक अधिकारी ने कहा, 'इस पहल से गांवों और उनके आस-पास के इलाकों में कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसका मकसद शहरी इलाकों से आगे बढ़कर ग्रामीण इलाकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मौकों को बढ़ाकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करना है.'
उन्होंने कहा, 'यह सिस्टम गांव के विकास के लिए सड़कें, पंचायत घर, स्ट्रीटलाइट और साफ-सफाई जैसे कामों के लिए रेवेन्यू का अपना सोर्स बनाने में मदद करेगा.' इस पहल का एक जरूरी पहलू पंचायतों के वित्तीय स्रोत को मजबूत करने की इसकी क्षमता है. अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित पंचायत को चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों पर बिल की गई बिजली की हर यूनिट के लिए 1 रुपये मिलेंगे.
इसके अलावा पंचायतों को चार्जिंग स्टेशन के साइज के आधार पर रेगुलर मंथली इनकम मिलने की उम्मीद है. शुरुआत में लगभग 10 x 10 स्क्वायर मीटर एरिया में बने एक छोटे चार्जिंग स्टेशन से हर महीने लगभग 3000 रुपये की कमाई होने का अनुमान है.
वहीं, 20 x 25 स्क्वायर मीटर में फैला एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमा सकता है, जिससे सालाना लगभग 1.20 लाख रुपये की इनकम होगी. इस पहल से न केवल पंचायतों के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने के मौके मिलेंगे, बल्कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्स भी मजबूत होंगे.
अधिकारियों ने कहा कि यह पहल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की सब्सिडियरी है, एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत मिलकर चलाएंगे. यह पार्टनरशिप मिनिस्ट्री की इंस्टीट्यूशनल पहुंच और राज्य पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन डेवलप करने और लागू करने के अनुभव को एक साथ लाती है.
इसका मकसद पंचायत की जमीन का फायदा उठाना और टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और मीडियम और हेवी-ड्यूटी गाड़ियों सहित इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करना है.
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने कहा, 'प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत पंचायती राज मंत्रालय सही पंचायत जगहों की पहचान के लिए राज्य पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन को आसान बनाएगा और मॉनिटर करेगा. कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड चुनी हुई जगहों पर लोकेशन का असेसमेंट, डिमांड एग्रीगेशन, और इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग और या बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करेगा.'