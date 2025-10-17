ETV Bharat / bharat

केंद्र ने लेह पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच के आदेश दिए, KDA ने सोनम वांगचुक समेत बंदियों की रिहाई की मांग की

श्रीनगर: गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर को लेह शहर में हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस कार्रवाई में चार नागरिक मारे गए थे और 80 से ज्यागा लोग घायल हुए थे. इसको लेकर मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी की है. नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा कि लेह पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें उकसाने, अपराध करने का प्रयास करने, चोट पहुंचाने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. इस जांच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज (रिटायर) डॉ बीएस चौहान करेंगे. न्यायिक सचिव के रूप में रिटायर जिला औक सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार और प्रशासनिक सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी तुषार आनंद उनकी सहायता करेंगे. मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करेगा आयोग

अधिसूचना के अनुसार आयोग उन घटनाओं की सीरीज की जांच करेगा, जिनके कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ी. इसके अलावा आयोग पुलिस की प्रतिक्रिया का आकलन करेगा और नागरिकों की मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करेगा.