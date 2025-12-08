ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश होने की मांगी अनुमति, केंद्र ने किया विरोध

सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश होने की मांगी अनुमति ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की ओर से दाखिल उस अर्जी का विरोध किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत से संबंधित मामले में जोधपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश होने का अनुरोध किया है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच ने की. बेंच वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी हिरासत गैर-कानूनी है और यह एक मनमानी कवायद है जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन होता है.

अंगमो की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एक्टिविस्ट जेल से वीडियो के जरिए जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने बेंच से इजाजत मांगी है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध किया. मेहता ने कहा, "हमें देश भर के सभी दोषियों के साथ एक जैसा बर्ताव करना होगा." सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर के लिए टाल दी.

24 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाल दिया था, जब केंद्र के वकील ने अंगमो के जवाब पर जवाब देने के लिए समय मांगा था. 29 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अंगमो की बदली हुई अर्जी पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था.