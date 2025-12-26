ETV Bharat / bharat

केंद्र ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी दरें घटाने का किया विरोध, कहा- इस तरह तो याचिकाओं की बाढ़ लग जाएगी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर दिल्ली में 18 फीसदी जीएसटी घटाने की मांग का विरोध किया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती. केंद्र सरकार ने इस मसले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने याचिका का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की तो याचिकाकर्ता ने कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और आप जवाब देने के लिए समय की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि इस याचिका से भानुमति का पिटारा खुल जाएगा और कई दूसरे मामलों के लिए लोग कोर्ट आना शुरू कर देंगे. याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी.

केंद्र सरकार ने कहा कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय ले सकता है, लेकिन याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय को पक्षकार बनाया ही नहीं गया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार का इस पर जवाब नहीं आ जाता तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 9 जनवरी की सुनवाई नियत करते हुए कहा कि इसे संबंधित बेंच के पास 9 जनवरी को लिस्ट किया जाए.

इसके पहले 24 दिसंबर को हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को आदेश दिया था कि वो एयर प्यूरीफायर पर से दिल्ली में 18 फीसदी जीएसटी घटाने की मांग पर तुरंत विचार करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक फिजिकल संभव नहीं हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर इस पर फैसला करें.

हाईकोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि संसदीय कमेटी ने दिसंबर में इस बात की सिफारिश की थी कि एयर प्यूरीफायर पर से जीएसटी दरें घटाने पर सहानूभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए. याचिका वकील कपिल मदान ने दायर की है.