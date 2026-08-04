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केंद्र ने बर्फ से ढके इलाकों के लिए सितंबर से जनगणना को नोटिफाई किया

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में सेंसस 2027 के काम में शामिल अधिकारी सेल्फ-एन्यूमरेशन पर घर-घर जाकर जागरूकता कैंपेन के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए ( PTI )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में जनगणना के शेड्यूल की घोषणा की. सेंसस एक्ट, 1948 के नियमों के तहत, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) के ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में आबादी की गिनती 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक की जाएगी. डेटा को अपडेट और वेरिफाई करने के लिए एक रिविजनल राउंड 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा. सरकार ने खुद से गिनती करने का ऑप्शन भी शुरू किया है. इससे लोग घर-घर जाकर गिनती करने से पहले 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 के बीच अपनी जनगणना की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ईटीवी भारत के पास मौजूद नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन इलाकों में जनगणना की रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर, 2026 को रात 11:00 बजे होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक इस काम के दौरान इकट्ठा की गई सभी डेमोग्राफिक जानकारी 1 अक्टूबर की शुरुआत में आबादी की स्थिति से जुड़ी होगी इन इलाकों में जनगणना का काम देश के बाकी हिस्सों से पहले किया जाता है क्योंकि सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. पहले से तय शेड्यूल यह पक्का करता है कि मौसम की वजह से फील्ड ऑपरेशन में रुकावट आने से पहले गिनती पूरी हो जाए.