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केंद्र ने बर्फ से ढके इलाकों के लिए सितंबर से जनगणना को नोटिफाई किया

लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में आबादी की गिनती 1-30 सितंबर तक चलेगी. पढ़ें ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में सेंसस 2027 के काम में शामिल अधिकारी सेल्फ-एन्यूमरेशन पर घर-घर जाकर जागरूकता कैंपेन के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 8:40 AM IST

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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में जनगणना के शेड्यूल की घोषणा की.

सेंसस एक्ट, 1948 के नियमों के तहत, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) के ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में आबादी की गिनती 1 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक की जाएगी. डेटा को अपडेट और वेरिफाई करने के लिए एक रिविजनल राउंड 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा.

सरकार ने खुद से गिनती करने का ऑप्शन भी शुरू किया है. इससे लोग घर-घर जाकर गिनती करने से पहले 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 के बीच अपनी जनगणना की जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ईटीवी भारत के पास मौजूद नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन इलाकों में जनगणना की रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर, 2026 को रात 11:00 बजे होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक इस काम के दौरान इकट्ठा की गई सभी डेमोग्राफिक जानकारी 1 अक्टूबर की शुरुआत में आबादी की स्थिति से जुड़ी होगी

इन इलाकों में जनगणना का काम देश के बाकी हिस्सों से पहले किया जाता है क्योंकि सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. पहले से तय शेड्यूल यह पक्का करता है कि मौसम की वजह से फील्ड ऑपरेशन में रुकावट आने से पहले गिनती पूरी हो जाए.

सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के तहत जारी यह नोटिफिकेशन, सेंसस रूल्स, 1990 के रूल्स 6A और 6D के साथ, इन तय बर्फीले नॉन-सिंक्रोनस इलाकों में सेंसस प्रोसेस शुरू करने की ऑफिशियल मंजूरी देता है. यह घोषणा देश भर में सेंसस प्रोग्राम के अगले फेज की शुरुआत है, जिसमें दूर-दराज के हिमालयी इलाकों में जल्दी गिनती की जाएगी. इसका मकसद ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद पूरी और सही कवरेज पक्का करना है.

यह बताना जरूरी है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने रियल टाइम बेसिस पर 2027 की आबादी की सेंसस एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) डेवलप किया है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण के पहले जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि आने वाली जनगणना 2027 में डेटा कलेक्शन और उसे फैलाने की क्वालिटी, एफिशिएंसी और टाइम पर बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा.

आने वाली जनगणना में डेटा डिजिटल मोड से इकट्ठा किया जाएगा, जो जनगणना प्रोसेस को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम होगा. डेटा कलेक्शन का काम करने के लिए कम से कम 32 लाख फील्ड कर्मचारियों को लगाया गया है. खास बात यह है कि डिजिटल फॉर्मेट ने पारंपरिक पेपर-बेस्ड तरीकों की जगह ले ली है.

इसमें हैंडहेल्ड डिवाइस, जियो-टैगिंग और पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है. सीएमएमएस सिस्टम में एक वेब-बेस्ड मैपिंग एप्लिकेशन शामिल है जो हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) और एन्यूमरेशन ब्लॉक (EBs) की सटीक जियो-टैगिंग की सुविधा देता है, जिससे डेटा ओवरलैप और चूक कम होती है.

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