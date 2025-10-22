ETV Bharat / bharat

IT नियम 2021 के संशोधनों की अधिसूचना जारी, पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ANI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इंफोर्मेंशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में संशोधन के लिए आईटी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है. संशोधित नियम 1 नवंबर से लागू होंगे. सरकार के अनुसार ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत मध्यस्थों के उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों के ढांचे को मजबूत करते हैं. विशेष रूप से नियम 3(1)(डी) में संशोधन अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों द्वारा गैरकानूनी कंटेंट को पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से हटाया जाए. उल्लेखनीय है कि आईटी नियम 2021 को मूल रूप से 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था और बाद में 28 अक्टूबर, 2022 और 6 अप्रैल, 2023 को संशोधित किया गया था. वे ऑनलाइन सुरक्षा, संरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सहित इंटरमीडियरीज पर उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों को निर्धारित करते हैं. नियम 3(1)(डी) के तहत इंटरमीडियरीज को अदालती आदेश या संबंधित सरकार की अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर, सरकार के अनुसार, गैरकानूनी जानकारी को हटाना आवश्यक है. MeitY द्वारा की गई समीक्षा में वरिष्ठ स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करने, गैरकानूनी कंटेंट का सटीक विवरण देने और उच्च स्तर पर सरकारी निर्देशों की आवधिक समीक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया.