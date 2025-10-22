ETV Bharat / bharat

IT नियम 2021 के संशोधनों की अधिसूचना जारी, पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्र ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए आईटी नियम 2021 के नियम 3(1)(डी) में संशोधनों को अधिसूचित किया.

Ashwini
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इंफोर्मेंशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में संशोधन के लिए आईटी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है. संशोधित नियम 1 नवंबर से लागू होंगे.

सरकार के अनुसार ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत मध्यस्थों के उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों के ढांचे को मजबूत करते हैं. विशेष रूप से नियम 3(1)(डी) में संशोधन अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों द्वारा गैरकानूनी कंटेंट को पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से हटाया जाए.

उल्लेखनीय है कि आईटी नियम 2021 को मूल रूप से 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था और बाद में 28 अक्टूबर, 2022 और 6 अप्रैल, 2023 को संशोधित किया गया था. वे ऑनलाइन सुरक्षा, संरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सहित इंटरमीडियरीज पर उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों को निर्धारित करते हैं.

नियम 3(1)(डी) के तहत इंटरमीडियरीज को अदालती आदेश या संबंधित सरकार की अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर, सरकार के अनुसार, गैरकानूनी जानकारी को हटाना आवश्यक है. MeitY द्वारा की गई समीक्षा में वरिष्ठ स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करने, गैरकानूनी कंटेंट का सटीक विवरण देने और उच्च स्तर पर सरकारी निर्देशों की आवधिक समीक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया.

सीनियर लेवल अथॉरिजेशेन
अवैध सूचना को हटाने के लिए इंटरमीडियरीज को कोई भी सूचना अब केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही जारी की जा सकेगी, या जहां ऐसा पद नियुक्त नहीं किया गया है, वहां निदेशक या समकक्ष पद के अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी. पुलिस प्राधिकारियों के मामले में, केवल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से नीचेके अधिकारी, जिसे विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, ही ऐसी सूचना जारी कर सकेगा.

स्पेसिफिक डिटेल के साथ तर्कसंगत सूचना
सूचना में कानूनी आधार और वैधानिक प्रावधान, गैरकानूनी कृत्य की प्रकृति और हटाई जाने वाली सूचना, डेटा या संचार लिंक (कंटेंट) का विशिष्ट URL/पहचानकर्ता या अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए.

यह 'सूचनाओं' के पहले के व्यापक संदर्भ को 'तर्कसंगत सूचना' से रीप्लेस करता है ताकि नियमों को आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत अनिवार्य 'वास्तविक ज्ञान' की आवश्यकता के साथ संरेखित किया जा सके, जिससे स्पष्टता और सटीकता आए.

रिव्यु मैकेनिज्म
नियम 3(1)(घ) के अंतर्गत जारी सभी सूचनाओं की मासिक समीक्षा उपयुक्त सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक, आनुपातिक और कानून के अनुरूप रहें.

अधिकारों और रेस्पांसिबिलिटी का बैलैंस
संशोधन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और राज्य की वैध नियामक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रवर्तन कार्य पारदर्शी हों और मनमाने प्रतिबंधों का कारण न बनें.

यह भी पढ़ें- 'भारत के विकास का इंजन बन गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र', सिंधिया ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

TAGGED:

CENTRE NOTIFIES AMENDMENTS RULE
IT RULES
IT RULES AMENDMENTS
IT RULES 2025
CENTRE NOTIFIES AMENDMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.