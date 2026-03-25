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महिला आरक्षण लागू होने के बाद J&K विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 135 हो सकती है!

इस प्रस्ताव के तहत 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसका मतलब होगा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगभग 45 सीटें आरक्षित होंगी. लोकसभा में अगर कुल सीटें बढ़कर सात हो जाती हैं, तो दो सीटें आरक्षित हो सकती हैं और अगर यह संख्या आठ तक पहुँच जाती है, तो तीन सीटें आरक्षित हो सकती है.

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नजारा काफी हद तक बदल सकता है. अधिकारियों का कहना है कि वे विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में इससे विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 135 हो जाएगी. लोकसभा में प्रतिनिधित्व पांच सीटों से बढ़कर सात या आठ सीटें हो सकती है.

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.

केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है. कई पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के सदस्य भी शामिल हैं. हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उनसे संपर्क नहीं किया गया है. पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन की एक बैठक में चर्चा हुई थी. बैठक में शामिल नेताओं ने सर्वदलीय चर्चा की मांग की. रमजान ने कहा, 'वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक बैठक बुलाए और प्रस्तावित कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दे.'

अगर यह प्रस्ताव कानून के जरिए पास हो जाता है तो यह 2029 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों पर भी लागू हो सकता है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, 2029 को खत्म होने वाला है. कानून पास होने के बाद केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाएगी.

चर्चा में चल रहे प्रस्ताव के मुताबिक इस काम के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है. अभी के कानूनी ढांचे के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण तभी लागू होगा जब 2027 की जनगणना हो जाएगी और आबादी के नए आंकड़ों के आधार पर नया परिसीमन किया जाएगा.