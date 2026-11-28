आर्टिकल 370...राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या बोले रामदास आठवले?
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.
Published : November 28, 2026 at 3:35 PM IST
श्रीनगर: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कहा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में विकास का रास्ता खुला है. उन्होंने दावा किया कि यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. साथ ही इलाके में जो डर था वह खत्म हो गया है.
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. गृह मंत्री ने संसद में इसका वादा किया है और यहां के लोग इसकी मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी और लोगों को न्याय देगी.
आर्टिकल 370 हटाने पर आठवले ने कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में विकास के मौके बने हैं. टूरिस्ट के आने में बढ़ोतरी बदलते हालात को दिखाती है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (RPI) जम्मू और कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और उसका मकसद इस इलाके में अपनी संगठनात्मक मौजूदगी को मजबूत करना है.
आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए काम कर रही है. उनका मकसद जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत बनाना है. भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर आठवले ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में लोगों के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए और सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते के लिए आतंकवादी गतिविधियां बंद हों. फिर जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे. उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक विकास को बेहतर कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि लगातार घुसपैठ दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है.
परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित बिलों पर, आठवले ने कहा कि सरकार कानून लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विपक्षी पार्टियों से इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में संसद की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
रामदास आठवले ने कहा, "हमने पूरी तैयारी कर ली है. हमें दो-तिहाई बहुमत मिल सकता है. हम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी विपक्षी पार्टियों से बिल पास करने में मदद करने की अपील करते हैं." आठवले ने कहा कि बिल का विरोध करने की कोई वजह नहीं है. यह मोदी का एक क्रांतिकारी बिल है." फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर हुए हमलों के बाद मुंबई में सुरक्षा चिंताओं पर, अठावले ने कहा कि आम लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है.
उन्होंने फिल्मी हस्तियों के लिए पूरी सुरक्षा और आगे के हमलों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. आठवले ने उन खबरों का भी स्वागत किया कि शरद पवार की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गुट प्रस्तावित बिलों का समर्थन कर सकता है, साथ ही पवार से एनडीए में शामिल होने पर विचार करने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, "मैं इसके लिए शरद पवार का स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं... लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि अगर वह 2019 में हमारे साथ जुड़ जाते तो शायद 2022 तक एनडीए के साथ, वह और सुप्रिया सुले महत्वपूर्ण पदों पर होते. सुप्रिया सुले कैबिनेट मंत्री बन सकती थीं."
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