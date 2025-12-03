ETV Bharat / bharat

पान मसाला के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किया ये आदेश

इस तारीख से लागू होंगे नए नियम. पान मसाला खानों वालों के लिए अच्छी खबर.

PAN MASALA
पान मसाला (प्रतीकात्मक फोटो-INAS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 7:34 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 फरवरी से सभी पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य दिखाना अनिवार्य कर दिया है.

इसने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी सभी दूसरी घोषणाओं को दिखाना भी ज़रूरी कर दिया है.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने G.S.R. 881(E) के ज़रिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) सेकंड (संशोधन) रूल्स, 2025 को नोटिफाई किया है, जिससे हर साइज़ और वज़न के सभी पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) और विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी सभी दूसरी घोषणाएं दिखाना ज़रूरी हो गया है."

बदले हुए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे, जिस तारीख से पान मसाला के सभी उत्पादक, पैकर और मंगाने वालों को इनका पूरा पालन करना होगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने एक अधिसूचना जारी की है.

किए गए प्रमुख परिवर्तन
मंत्रालय के अनुसार, 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक, जिन्हें पहले छूट दी गई थी, अब उनके लेबल पर खुदरा बिक्री मूल्य प्रिंट करना होगा.

ज़रूरी घोषणाओं का पूरा पालन: सभी पान मसाला पैकेज पर विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी हर घोषणा दिखानी होगी.

पहले की छूट हटाना
मंत्रालय के अनुसार, रूल 26(a) के तहत पहले का नियम, जो छोटे पान मसाला पैक को कुछ खास घोषणाओं से बचने की इजाज़त देता था, अब वापस ले लिया गया है और इसमें पान मसाला के लिए एक नया नियम विशिष्ट जोड़ा गया है.

इसमें कहा गया है कि यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण को काफी मजबूत करता है, क्योंकि इससे यह पक्का होता है कि खरीदारों को हर पैक साइज़ के लिए पारदर्शी और साफ कीमत की जानकारी मिले, छोटे पैक पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमत को रोका जा सके, और कंज्यूमर बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला ले सकें.

जीएसटी अनुपालन और राजस्व संग्रह
मंत्रालय के मुताबिक, सभी पैकेज पर खुदरा बिक्री मूल्य को ज़रूरी बनाकर, यह बदलाव पान मसाला पर खुदरा बिक्री मूल्य बेस्ड जीएसटी टैक्स को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करेगा, जिससे टीएसटी काउंसिल के फैसलों को आसानी से लागू किया जा सकेगा; और सबसे छोटी यूनिट्स सहित सभी पैक साइज़ पर उचित कर निर्धारण और राजस्व संग्रह हो सकेगा.

