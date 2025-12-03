ETV Bharat / bharat

पान मसाला के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किया ये आदेश

पान मसाला ( प्रतीकात्मक फोटो-INAS )

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 फरवरी से सभी पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य दिखाना अनिवार्य कर दिया है. इसने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी सभी दूसरी घोषणाओं को दिखाना भी ज़रूरी कर दिया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने G.S.R. 881(E) के ज़रिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) सेकंड (संशोधन) रूल्स, 2025 को नोटिफाई किया है, जिससे हर साइज़ और वज़न के सभी पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) और विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत ज़रूरी सभी दूसरी घोषणाएं दिखाना ज़रूरी हो गया है." बदले हुए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे, जिस तारीख से पान मसाला के सभी उत्पादक, पैकर और मंगाने वालों को इनका पूरा पालन करना होगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने एक अधिसूचना जारी की है. किए गए प्रमुख परिवर्तन

मंत्रालय के अनुसार, 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक, जिन्हें पहले छूट दी गई थी, अब उनके लेबल पर खुदरा बिक्री मूल्य प्रिंट करना होगा.