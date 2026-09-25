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मोदी सरकार का बड़ा कदम: अब चुटकियों में पास होगा आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस क्लेम!

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ( Special Arrangement with Health Ministry )