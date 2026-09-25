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मोदी सरकार का बड़ा कदम: अब चुटकियों में पास होगा आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस क्लेम!

केंद्र सरकार ने 'आरोग्य मंथन 2026' में आयुष्मान भारत और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कई बड़े टूल लॉन्च किए हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा (Special Arrangement with Health Ministry)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 5:50 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई पहलों की शुरुआत की है. इसका मकसद एक बेहतर, डेटा-आधारित और तकनीक से लैस स्वास्थ्य सुरक्षा सिस्टम तैयार करना है. इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने स्वास्थ्य से जुड़े डेटा के सुरक्षित इस्तेमाल, इंश्योरेंस क्लेम के तेजी से निपटारे और स्वास्थ्य सेवा देने वालों के बीच आसान डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कई मुख्य टूल्स लॉन्च किए हैं.

इन पहलों की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित 'आरोग्य मंथन 2026' कार्यक्रम में की. यह आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के आठ साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पांच साल पूरे होने के मौके पर किया गया.

लॉन्च की गई मुख्य पहलों में ये शामिल हैं:

  • नेशनल हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री (NHPR) मोबाइल ऐप
  • बीमा कंपनियों (पेयर्स) के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX) इंप्लीमेंटेशन गाइड
  • एक मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र के लिए गाइडबुक
  • सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट (SDE) एप्लिकेशन
  • AB PM-JAY के तहत बीमा दावों के अपने आप निपटारे के लिए एक खास फ्रेमवर्क


भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए इस 'सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट' का उद्देश्य आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन के जरिए मिलने वाले स्वास्थ्य डेटा तक एक नियंत्रित पहुंच बनाना और उसका विश्लेषण करना है. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं इस डेटा का विश्लेषण NHA के एक अलग और सुरक्षित सिस्टम के भीतर ही कर सकेंगी, और इस डेटा से निकलने वाले निष्कर्षों को जांच के बाद ही जारी किया जाएगा.

यह सिस्टम व्यक्तिगत डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान (रिसर्च), सरकारी योजनाओं की प्लानिंग, परिणामों के विश्लेषण और जिम्मेदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार मरीजों की गोपनीयता से समझौता किए बिना, नीति निर्धारण के लिए इस बढ़ते डिजिटल स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करना चाहती है.

एक और प्रमुख पहल आयुष्मान भारत के दावों के अपने आप निपटारे का फ्रेमवर्क है. यह तकनीक, डेटा और एनालिटिक्स की मदद से बीमा दावों की प्रोसेसिंग और उनके निपटारे को आसान बनाएगा. इस सिस्टम से इंसानी कामकाज पर निर्भरता कम होगी, जिससे यह योजना अधिक पारदर्शी बनेगी और दावों का निपटारा बहुत तेजी से हो सकेगा.

बीमा कंपनियों के लिए जारी की गई यह 'NHCX इंप्लीमेंटेशन गाइड' तय डिजिटल क्लेम प्रक्रियाओं के जरिए बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करेगी. नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX) को एक ऐसे साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जो अस्पतालों और बीमा कंपनियों को आपस में जोड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य बीमा के लेन-देन को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जा सके.

वहीं, NHPR मोबाइल ऐप और मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र के लिए जारी गाइडबुक का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है. इससे वे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बड़े नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे.

सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन का अब तक का सफर स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक की बदलती और बड़ी भूमिका को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम की मदद से अब अलग-अलग जगहों पर मरीजों की पहचान (ऑथेंटिकेशन), मंजूरी और इलाज तक पहुंच को लगातार आसान बनाया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा, "ये नई पहल डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेंगी, स्वास्थ्य से जुड़े डेटा के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देंगी और हेल्थ रिसर्च, नए आविष्कारों व डेटा आधारित सही फैसले लेने के लिए नए रास्ते खोलेंगी."

सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 60 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हो चुके हैं. इसके तहत 13 करोड़ से अधिक बार अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज किया जा चुका है.

इसी तरह, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 97.8 करोड़ से अधिक आभा (ABHA) अकाउंट बनाए जा चुके हैं. 121 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड को इससे जोड़ा जा चुका है. इसके अलावा, इस डिजिटल सिस्टम पर 5.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्र और करीब 11 लाख स्वास्थ्य पेशेवर (डॉक्टर और स्टाफ) रजिस्टर्ड हैं.

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) एम. श्रीनिवास ने इस बात पर जोर दिया कि अगले चरण का पूरा ध्यान मरीजों की लगातार देखभाल, इलाज की बेहतर गुणवत्ता और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं पर होना चाहिए, जिसमें विशेष इलाज की जरूरत वाले मरीजों को आसानी से (रैफरल सिस्टम के जरिए) बड़े अस्पतालों में भेजा जा सके. उन्होंने आभा (ABHA) आईडी को बड़े पैमाने पर अपनाने, हेल्थ रिकॉर्ड्स के आपसी तालमेल को मजबूत करने और नागरिकों की सहमति व डेटा के उपयोग के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय करने की भी अपील की.

आईआरडीएआई के अध्यक्ष अजय सेठ ने स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस आईडी के रूप में आभा (ABHA) को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए. साथ ही इलाज के कोड तय होने चाहिए, बिलिंग का फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए और इलाज के नियम भी तय होने चाहिए.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईसीएमआर (ICMR) के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव राजीव बहल ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में तय इलाज प्रक्रियाओं और लागत-प्रभावशीलता के आकलन की भूमिका पर प्रकाश डाला.

बहल ने कहा कि तय नियमों और एल्गोरिदम के आधार पर किया जाने वाला इलाज मरीजों की बेहतर और एक जैसी देखभाल सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है. उन्होंने बताया, "आईसीएमआर (ICMR) ने 150 से अधिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो और गाइडलाइंस तैयार की हैं." उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत भारत में 'हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट' स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीकों और इलाजों की लागत और उनके असर का मूल्यांकन करता है.

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