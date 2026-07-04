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केंद्र ने लद्दाख के लिए कस्टमाइज्ड गवर्नेंस मॉडल का प्रस्ताव दिया, निर्वाचित बॉडी पर सहमति

लेह सचिवालय में हुई बैठक के दौरान, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम लोखंडे और लद्दाख के नेताओं ने मिनट्स पर हस्ताक्षर किए.

Centre-Ladakh groups finalised blueprint for UT elected body under Article 371
केंद्र सरकार के साथ लद्दाख के नेताओं की 22 मई की बैठक की तस्वीर (File Photo/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:24 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की समिति और लद्दाख गुप्स ने शुक्रवार को 22 मई की बैठक के मिनटों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अनुच्छेद 371 के तहत कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्वाचित निकाय स्थापित करने के लिए 'सर्वसम्मति से' सहमति व्यक्त की गई.

लेह सचिवालय में आयोजित तीन घंटे की बैठक के दौरान, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम लोखंडे और लद्दाख गुप्स ने औपचारिक रूप से 22 मई की बैठक के मिनट्स (मीटिंग के नोट्स) पर हस्ताक्षर किए. यह कदम एक गतिरोध के बाद आया है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने केंद्र सरकार पर बातचीत में देरी करने और पहले से सहमत मिनटों को बदलने का आरोप लगाया, खासकर नौकरशाही पर निर्वाचित निकाय के नियंत्रण को लेकर.

बैठक के मसौदा मिनटों के गायब होने पर करगिल और लेह ने 23 जून को बंद का पालन किया था.

निर्वाचित बॉडी के फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट तैयार होगा
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को-चेयरमैन सज्जाद करगली ने कहा, "हमने 22 मई की मीटिंग के मिनट्स पर चर्चा की और सर्वसम्मति से उन्हें अंतिम रूप दिया. हमने सभी मुद्दों पर अच्छे से बातचीत की. यह एक सकारात्मक बैठक थी. MHA, केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई बॉडी के फ्रेमवर्क पर फाइनल ड्राफ्ट लेकर आएगा." उन्होंने कहा कि LBA और KDA भी MHA को चुनी हुई बॉडी के फ्रेमवर्क का एक ड्राफ्ट सौंपेंगे.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बैठक को 'सकारात्मक कदम' बताते हुए कहा कि यह 22 मई को केंद्र सरकार की समिति और लद्दाख के नेताओं के बीच हुए बड़े समझौते पर आधारित थी. उन्होंने ETV भारत को बताया, "यह एक सकारात्मक और रचनात्मक भावना से हुई और सभी पक्ष मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचे."

बैठक के बाद जारी मीटिंग के साइन किए गए मिनट्स में कहा गया है कि MHA की समिति ने एक प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें लद्दाख में स्वशासन (Self-governance) की संभावित संरचना दिखाई गई, जिसमें चुनी हुई बॉडी को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी.

इसमें आगे कहा गया, "यह एक राय से तय किया गया कि राज्य का दर्जा लंबे समय तक रहेगा. अभी के हालात में, लद्दाख की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, पहले कदम के तौर पर, कार्यकारी, वित्तीय और विधायी शक्तियों वाली केंद्र शासित प्रदेश के स्तर की चुनी हुई बॉडी बनाकर शासन का एक सही कस्टमाइज्ड मॉडल बनाया जाएगा."

चुनी हुई बॉडी का नौकरशाही पर नियंत्रण होगा
MHA और लद्दाख के नेताओं ने "सहमति" जताई कि केंद्र शासित प्रदेश स्तर की चुनी हुई बॉडी नौकरशाही पर नियंत्रण और निरीक्षण करेगी. ड्राफ्ट में कहा गया है, "आगे की डिटेल्स आने वाली मीटिंग्स में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से फाइनल की जाएंगी."

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के पूर्व CEC ताशी ग्यालसन, जो मीटिंग में शामिल थे, ने कहा कि मीटिंग से लद्दाख ग्रुप्स को स्पष्टता मिली, जो देरी को लेकर परेशान थे. उन्होंने कहा, "मिनट्स फाइनल होने के साथ, हम अगली मीटिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं. अब फोकस केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्वाचित बॉडी फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट पर होगा क्योंकि दोनों पक्ष इसे एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे."

गृह मंत्रालय के 2023 में लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) बनाने के बाद से यह पहली बार है जब समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में बातचीत की है. राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची समेत मांगों पर चर्चा के लिए अब तक HPC के पांच राउंड और सब-कमेटी की चार मीटिंग हो चुकी हैं.

हालांकि, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) 22 मई को नई दिल्ली में सब-कमेटी के साथ "सैद्धांतिक रूप से सहमत" हो गए थे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनी हुई बॉडी और अभी के लिए अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर सहमति बनी थी.

शुक्रवार को, लद्दाख ग्रुप्स ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई. उन्होंने लद्दाख प्रशासन और पुलिस सेवा की मांग को भी उठाया और सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग की, जिसके कारण चार लोगों की मौत हो गई थी.

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