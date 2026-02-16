ETV Bharat / bharat

गेहूं कटाई से पहले केंद्र सख्त: पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी को निर्देश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारों से गेहूं के डंठल (भूसा) जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, पूरे साल वायु प्रदूषण की समस्याओं का सामना करता है. कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं इस प्रदूषण को और गंभीर बना देती हैं.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा स्थापित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, पिछले गेहूं कटाई के सीजन (1 अप्रैल से 31 मई, 2025) के दौरान पंजाब में 10 हजार 2 सौ 7, हरियाणा में 1 हडार 8 सौ 32 और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में 259 आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने संबंधित राज्य सरकारों को हाल ही में एक आदेश जारी किया है. आदेश की प्रति के अनुसार, आयोग ने कहा कि वह अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ धान की पराली जलाने के मुद्दे पर लगातार विचार-विमर्श कर रहा है.

इसमें उल्लेख किया गया है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश साल-दर-साल धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी राज्य-विशिष्ट वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) तैयार और अपडेट कर रहे हैं. धान की पराली जलाने की रोकथाम को प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताते हुए, CAQM (सीएक्यूएम) ने कहा कि उसने इसे पूरी तरह खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं और राज्य इन पर अमल कर रहे हैं.

आयोग के पत्र के अनुसार, गेहूं की पराली जलाने के मुद्दे पर 22 दिसंबर, 2025 को आयोग की 26वीं बैठक और उसके बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ हुई बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां राज्य सरकारों ने अपनी कार्ययोजना पेश की. आयोग ने इन राज्यों को अपनी कार्ययोजनाओं को और बेहतर और अपडेट करने की सलाह दी है.

गेहूं के अवशेषों (भूसे) को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, आयोग ने CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है. आयोग ने कहा है कि गेहूं की पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने और नियंत्रित करने के लिए राज्य अपनी कार्ययोजना को पूरी निष्ठा के साथ प्रभावी ढंग से लागू करें.

राज्य सरकारों को लिखे अपने पत्र में, CAQM ने निर्देश दिया है कि सभी गांवों के प्रत्येक खेत की मैपिंग की जाए ताकि यह तय हो सके कि वहां गेहूं की पराली का प्रबंधन किस तरह किया जाएगा. प्रभावी निगरानी के लिए, जिले के सभी किसानों को कवर करते हुए किसानों के एक समूह के साथ विशिष्ट नोडल अधिकारियों को जोड़ा जाए. एक नोडल अधिकारी के साथ अधिकतम 100 किसानों को ही जोड़ा जा सकता है.

आयोग ने निर्देश दिया है कि मुख्य रूप से कटाई के सीजन के दौरान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को CRM मशीनों (फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें) की समय पर उपलब्धता और उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, कस्टमर हायरिंग केंद्रों (CHCs) के जरिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन मशीनों की मुफ्त उपलब्धता अनिवार्य की जाए.