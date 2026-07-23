'बातचीत के लिए बुला रही केंद्र सरकार', कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकराया
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, बातचीत के लिए तैयार हूं, पर सीजेपी ने नहीं मानी बात.
Published : July 23, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ और बातचीत करने के लिए तैयार है, जो उनके ऑफिस या घर पर हो सकती है.
नड्डा का यह बयान अहम है क्योंकि सीजेपी, जो नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर युवाओं के विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है, ने घोषणा की है कि वह सरकार के साथ बातचीत का अगला दौर या तो विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर या किसी न्यूट्रल जगह पर करेगी.
STORY | Ready for further talks with CJP either at my office or residence: Nadda— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
Amid the ongoing students' protests led by the Cockroach Janta Party (CJP), Union minister J P Nadda on Thursday said the government is ready for further talks with the protesting youth which can be… pic.twitter.com/FDsLf9lsH3
सोमवार को सीजेपी के दो प्रतिनिधियों ने नड्डा के घर पर उनसे बातचीत का पहला दौर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखीं, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था.जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार सीजेपी के साथ बातचीत के एक और दौर के लिए तैयार है, तो नड्डा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, "हां, हम तैयार हैं."
बैठक की जगह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "वे मेरे घर या मेरे ऑफिस आ सकते हैं."सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले दिन में नड्डा ने सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उसके नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया.
बुधवार को भी सीजेपी को नड्डा के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि वह सरकार के साथ बातचीत सिर्फ़ किसी न्यूट्रल जगह पर ही करेगी.
सूत्र ने बताया, "जेपी नड्डा ने गुरुवार बातचीत के लिए सीजेपी को न्योता भेजा था, लेकिन विरोध स्थल पर मंच पर बैठे लोगों ने इस न्योते को ठुकरा दिया."बुधवार को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जहां सीजेपी पिछले महीने से नीट पेपर 'लीक' मामले में जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डेरा डाले हुए है, उसके मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि नड्डा ने उन्हें बातचीत के लिए अपने आवास पर बुलाया है.
दास ने कहा, "हमने किसी के घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया. जनता की अदालत यहीं है. मंत्रियों को लोगों के बीच आना चाहिए. अगर वे बातचीत करना चाहते हैं, तो यह जंतर-मंतर पर होनी चाहिए."
हालांकि, उन्होंने कहा कि सीजेपी बातचीत के लिए तैयार है और अगर सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं तो विरोध स्थल के पास किसी निष्पक्ष जगह पर बातचीत करने पर विचार करने को भी तैयार है.
इस बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे तौर पर शामिल पाए जाने वाले लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं.सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे तकनीकी सबूतों के ज़रिए उन लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो विरोध-प्रदर्शन के दौरान दंगे और हिंसा की अन्य घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल थे.सूत्रों के मुताबिक, हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
ये भी पढ़ें : छात्र आंदोलन के समर्थन में अहिल्यानगर में अन्ना हजारे का मौन प्रदर्शन, नम हुईं आंखें