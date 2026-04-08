अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, LPG सप्लाई के लिए नया फॉर्मूला तैयार
केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई के लिए एक नया वितरण फॉर्मूला तैयार किया है.
Published : April 8, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली : अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने देशभर में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए गैस सप्लाई का नया फॉर्मूला तय कर दिया है.
इसका मकसद सरकार के द्वारा फार्मा से लेकर स्टील तक के कारखानों को राहत देना है.
एलपीजी खपत की 70 फीसदी सप्लाई ही मिलेगी
सरकार ने फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, बीज, मेटल, केरेमिक, फॉन्ड्री, फॉर्गिंग, ग्लास जैसे सेक्टर्स को भी बल्क में एलपीजी देने का फैसला किया है. इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी खपत की 70 फीसदी एलपीजी मिलेगी.
किन्हें मिलेगी पहले एलपीजी?
हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है. जिन फैक्ट्रियों में एलपीजी की जगह नैचुरल गैस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें पहले एलपीजी दी जाएगी. साथ ही इंडस्ट्रीज को ओएमसीएस यानी तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और पीएनजी कनेक्शन के लिए शहरी गैस वितरण कंपनियों को आवेदन देना होगा. हालांकि जहां एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है और उसकी जगह गैस नहीं आ सकती. वहां पीएनजी आवेदन की शर्त माफ कर दी गई है. केंद्र सरकार ने राज्यों से तीन जरूरी कदम उठाने को कहा है.
केंद्र ने राज्यों को पहले ही पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी का 70 फीसदी आवंटन किया जा चुका है. इसमें 10 फीसदी अतिरिक्त कोटा उन राज्यों को मिलेगा जो पीएनजी यानी पाइप्ड नैचुरल गैस से जुड़े तय सुधार लागू करेंगे यानी जो राज्य पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उन्हें ज्यादा गैस मिलेगी.
केंद्र ने राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए?
- पहला- नैचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर 2026 को सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाएं.
- दूसरा- 10 फीसदी रिफॉर्म-लिंक्ड एलपीजी अलोकेशन का फायदा जल्द से जल्द उठाएं.
- तीसरा- कॉम्प्रैस्ड बायोगैस यानी सीबीजी से जुड़ी राज्य नीति को जल्द नोटिफाई करें.
23 मार्च से अब तक, देश भर में लगभग 7.8 लाख 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. इस हफ़्ते की शुरुआत में एक ही दिन में, बिक्री 1.06 लाख सिलेंडर को पार कर गई, जबकि फरवरी में यह औसतन लगभग 77,000 प्रति दिन थी.
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