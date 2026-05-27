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केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को SC में ट्रांसफर करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read