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जंतर-मंतर पर पुलिस निगरानी का केंद्र सरकार ने किया बचाव, कहा- सार्वजनिक स्थान पर निजता की मांग हास्यास्पद

CJP प्रदर्शन और पुलिस वीडियोग्राफी मामला, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस

CJP प्रदर्शन और पुलिस वीडियोग्राफी मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस
CJP प्रदर्शन और पुलिस वीडियोग्राफी मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 24, 2026 at 5:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन की पुलिस द्वारा की जा रही वीडियोग्राफी और निगरानी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर निजता की मांग हास्यास्पद है. पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों की निरंतर रिकॉर्डिंग कर रही है, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है.

दरअसल, आइशी घोष की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच अब मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नंदिता राव ने सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टुस्वामी के निजता के अधिकार के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि निजता के अधिकार का दायरा किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन के स्थल तक है. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन किसी भी रोक को कानूनी मान्यता, सरकार का जायज हित और कानून के दुरुपयोग के तीन टेस्ट पर पास करना जरूरी है.

नंदिता राव ने कहा कि ये याचिका 20 जुलाई के पहले दाखिल की गई थी जिसमें पुलिस की ओर से की जा रही लगातार निगरानी के सवाल पर थी. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तय स्थान पर विरोध की बात कही है. इसी फैसले के आधार पर सरकार ने निगरानी का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी करना कानून-व्यवस्था का मसला है और ये केवल जंतर-मंतर से जुड़ा हुआ नहीं है. प्रदर्शन के आयोजकों ने भी इन शर्तों को मानते हुए अंडरटेकिंग की है. मेहता ने निजता के अधिकार की वकालत करते हुए कहा कि अगर सरकार के जायज हित हैं तो इन अधिकारों पर रोक लग सकती है.

इसके पहले सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा था कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी का उसका मकसद केवल कानून व्यवस्था बनाये रखना था, किसी की निजता के उल्लंघन का कोई मकसद नहीं था. सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा था कि किसी भी प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग करने का मकसद केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है.

याचिका जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने दायर किया है. याचिका में जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी को चुनौती दी गई है. वकील सुभाष चंद्रन और अनिरुद्ध केपी के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर स्थायी सर्विलांस कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही थी.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के वीडियो उस हालत में भी बनाए जब भारी बारिश के दौरान वे भींगी हुई थीं और जंतर-मंतर पर छिपने की कोई जगह नहीं थी. ऐसा करना शारीरिक निजता और गरिमा का घोर उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से बार-बार ये पूछा गया कि लगातार नजर रखने का अधिकार किसने दिया या किस कानूनी प्रावधान से वे ऐसा कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया. याचिका में निजता के अधिकार पर जस्टिस केएस पुट्टास्वामी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर दिल्ली पुलिस संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रही है.

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