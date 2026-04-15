केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी दी, पंजाब की आप सरकार ने वापस ली थी
पंजाब सरकार ने राघव चड्डा की सिक्योरिटी को वापस ले लिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को जेड सुरक्षा प्रदान की है.
Published : April 15, 2026 at 5:01 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ले ली है. इस मामले पर विपक्ष पंजाब सरकार पर बड़े सवाल उठा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय (MHA) ने आप सांसद राघव चड्ढा को जेड-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. उन्हें दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों से सुरक्षा कवर मिलेगा. यह सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की खतरे की आशंका वाली रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने दी है.
आप के मुख्य प्रवक्ता का तंज
आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं, "राजनीति में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती. यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है. आज उनके यहां भी छापा मारा जा रहा है. हाल ही में, हमें कथित सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राघव चड्ढा के साथ एक बैठक की थी. वहां यह तय किया गया था कि राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी और अशोक मित्तल के यहां छापा मारा जाएगा. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है."
The Ministry of Home Affairs (MHA) has provided Z-category security to AAP MP Raghav Chadha. He will receive security cover in Delhi and Punjab from paramilitary forces. The security has been granted based on the Intelligence Bureau's (IB) threat perception report: Sources pic.twitter.com/4qoTYOgvDI— IANS (@ians_india) April 15, 2026
सांसद रंधावा द्वारा उठाए गए सवाल
कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री और गुरदासपुर से लोकसभा सदस्य सुखजिंदर रंधावा ने राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में सुरक्षा कभी भी राजनीतिक हथियार नहीं बननी चाहिए, और सुरक्षा कम करने या वापस लेने के अचानक लिए गए फैसले गंभीर सवाल खड़े करते हैं. क्या ये फैसले खतरे की वास्तविक आशंका पर आधारित हैं या ये पार्टी के अंदरूनी समीकरणों का नतीजा हैं? लोगों की सुरक्षा को राजनीतिक सुविधा का मामला नहीं बनाया जा सकता. इस मामले में पारदर्शिता बहुत जरूरी है और पंजाब के डीजीपी को इस फैसले के कारणों की व्याख्या करनी चाहिए."
लोगों के टैक्स का पैसा राजनीतिक स्टंट या निजी हितों पर खर्च नहीं होना चाहिए
रंधावा ने आगे कहा कि, "जब मैं गृह मंत्री था, तो ऐसे फैसले केवल खुफिया इनपुट और सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर ही लिए जाते थे. ऐसे संवेदनशील मामलों में, संस्थागत प्रक्रिया और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशें अनिवार्य होती हैं. अगर अब कोई खतरा नहीं है, तो पहले इतनी भारी सुरक्षा क्यों दी गई थी? अगर पहले खतरा था, तो अब ऐसा क्या बदल गया है कि सुरक्षा वापस ले ली गई? लोगों के टैक्स का पैसा राजनीतिक स्टंट या निजी हितों पर खर्च नहीं होना चाहिए."
सुखपाल खैरा का तंज
कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने एक्स पर लिखा, "राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा देने और फिर उसे वापस लेने के मुद्दे ने भगवंत मान के शासनकाल में सुरक्षा के गलत बंटवारे को बेनकाब कर दिया है! सुरक्षा का बंटवारा आम तौर पर खतरे के आकलन पर आधारित होना चाहिए, न कि मुख्यमंत्री या पंजाब पुलिस के डीजीपी की मनमर्जी पर! शुरू में, राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, जो दूसरों की तरह ही एक राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से इसे वापस लिया गया है, वह और भी ज़्यादा चिंताजनक है! क्या मुख्यमंत्री या डीजीपी ने खतरे के आकलन की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है?"
"हमने कांग्रेस के विधायकों की सुरक्षा के लिए चार पीएसओ दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायकों, जैसे कुलदीप धालीवाल के पास, उनके अपने बयान के अनुसार, 19-20 बंदूकधारी हैं! यहां तक कि आप पंजाब के हल्का इंचार्ज के पास भी 8-10 बंदूकधारी किसलिए हैं? अगर सुरक्षा का बंटवारा जरूरत और खतरे के आकलन पर आधारित होता, तो हम पंजाब का गौरव, सिद्धू मूसेवाला और कई अन्य लोगों को न खोते! हम पंजाब में राजनेताओं और अधिकारियों को दी गई सुरक्षा के बंटवारे पर एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) की मांग करते हैं, क्योंकि इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।" - सुखपाल खैरा, कांग्रेस विधायक
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