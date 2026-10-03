देश के महानगरों में जमीन धंसने की समस्या, जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन
NGT ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भू-धंसाव की समस्या दिखाई गई थी. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : October 3, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई महानगरों में जमीन धंसने (land subsidence)की समस्या की जांच करने और इसके लिए सुधार के उपाय सुझाने के लिए केंद्र सरकार ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भू-धंसाव से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश के बाद चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) के माध्यम से, एनजीटी को समिति के बारे में जानकारी दी है. एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली प्रिंसिपल बेंच ने 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान एक निर्देश जारी किया था.
पिछले साल नवंबर में, NGT की प्रिंसिपल बेंच ने एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें 2015 से 2023 तक के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन (Satellite Observation) के आधार पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भूमि धंसने की समस्या को दर्शाया गया था.
रिपोर्ट में कथित तौर पर पाया गया कि इन महानगरों में करीब 878 वर्ग किलोमीटर जमीन भू-धंसाव से प्रभावित हो रही है. इसके बाद, एनजीटी ने एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया और CGWA सहित सभी संबंधित हितधारकों से जवाब तलब किया.
विशेष रूप से, भूजल (groundwater) की कमी, जमीन धंसने का एक मुख्य कारण है.
भू-धंसाव की जांच के लिए संयुक्त समिति
एनजीटी को सौंपी गई अपनी हालिया रिपोर्ट में, CGWA ने बताया कि उसके निर्देश के अनुसार इन प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों में जमीन धंसने की जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है. इस समिति में CGWA, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं.
CGWA के मेंबर सेक्रेटरी आलोक कुमार सिन्हा, साइंटिस्ट 'D', CGWA की ओर से संयुक्त समिति के समन्वयक के तौर पर काम करेंगे, जबकि मोनिस खान MoHUA, ऋत्विक मजूमदार ISRO और पीके गजभिये GSI का प्रतिनिधित्व करेंगे.
समिति का जिक्र करते हुए, CGWA ने कहा कि वह इस मुद्दे से संबंधित उपलब्ध हाइड्रोजियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल, रिमोट-सेंसिंग, भूजल, शहरीकरण और भूमि-उपयोग से जुड़ी जानकारियों की जांच करेगा; और उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के आधार पर भू-धंसाव के कारणों पर विचार-विमर्श करेगा.
संयुक्त समिति इसमें भाग लेने वाले संगठनों के पास उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी या डेटा को कोऑर्डिनेट और उसकी जांच करेगी; और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार उचित सुधार के उपायों/सिफारिशों को तैयार कर प्रस्तुत करेगी.
CGWA ने कहा कि समन्वयक संयुक्त समिति की बैठकें बुलाएंगे, इसमें भाग लेने वाले संगठनों के साथ समन्वय करेंगे, प्रासंगिक जानकारी/डेटा के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेंगे और एनजीटी के समक्ष समिति की रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जरूरी फॉलो-अप कार्रवाई करेंगे.
रिपोर्ट में कहा गया है कि CGWA के सभी संबंधित अनुभाग (Sections), समिति और समन्वयक को समिति को सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे. CGWA ने कहा कि समिति एनजीटी के निर्देशों के अनुसार काम करेगी और निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी.
हालांकि, इसमें समिति के लिए अपनी रिपोर्ट जमा करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है.
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