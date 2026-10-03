ETV Bharat / bharat

देश के महानगरों में जमीन धंसने की समस्या, जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File Phot/ AFP )

नई दिल्ली: देश के कई महानगरों में जमीन धंसने (land subsidence)की समस्या की जांच करने और इसके लिए सुधार के उपाय सुझाने के लिए केंद्र सरकार ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भू-धंसाव से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश के बाद चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

केंद्र सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) के माध्यम से, एनजीटी को समिति के बारे में जानकारी दी है. एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली प्रिंसिपल बेंच ने 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान एक निर्देश जारी किया था. पिछले साल नवंबर में, NGT की प्रिंसिपल बेंच ने एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें 2015 से 2023 तक के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन (Satellite Observation) के आधार पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भूमि धंसने की समस्या को दर्शाया गया था. रिपोर्ट में कथित तौर पर पाया गया कि इन महानगरों में करीब 878 वर्ग किलोमीटर जमीन भू-धंसाव से प्रभावित हो रही है. इसके बाद, एनजीटी ने एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया और CGWA सहित सभी संबंधित हितधारकों से जवाब तलब किया. विशेष रूप से, भूजल (groundwater) की कमी, जमीन धंसने का एक मुख्य कारण है. भू-धंसाव की जांच के लिए संयुक्त समिति

एनजीटी को सौंपी गई अपनी हालिया रिपोर्ट में, CGWA ने बताया कि उसके निर्देश के अनुसार इन प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों में जमीन धंसने की जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है. इस समिति में CGWA, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं. CGWA के मेंबर सेक्रेटरी आलोक कुमार सिन्हा, साइंटिस्ट 'D', CGWA की ओर से संयुक्त समिति के समन्वयक के तौर पर काम करेंगे, जबकि मोनिस खान MoHUA, ऋत्विक मजूमदार ISRO और पीके गजभिये GSI का प्रतिनिधित्व करेंगे.