मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट मामला: केंद्र ने राज्य सरकार की ओर से प्रवर्तन में चूक की ओर इशारा किया
केंद्र ने मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट पर राज्य सरकार की ओर से प्रवर्तन में चूक की ओर इशारा किया है.
Published : July 1, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में उस क्षेत्र में कोयला खनन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है, जहां फरवरी में एक कोयला खदान में विस्फोट के बाद 18 खनिक मारे गए थे.
मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्र स्तर पर प्रवर्तन के साथ-साथ जांच, नियामक निरीक्षण और अवैध खनन के खिलाफ निवारक उपायों की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों की है. मंत्रालय ने यह बात राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष कही, जब बाद वाले ने दुखद घटना पर उससे जवाब मांगा.
विशेष रूप से, न्यायाधिकरण ने दुखद घटना के बाद, एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया था कि पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में विस्फोट में 18 खनिक मारे गए. विस्फोट थांगस्को क्षेत्र के मिनसिंगट में अवैध कोयला खदान में हुआ था.
इसमें दावा किया गया कि नेताओं और दूसरे असरदार लोगों के समर्थन से खदान मालिक गैर-कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि एनजीटी ने अप्रैल 2014 में कोयले की खनन और परिवहन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था. जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.
बेंच ने तब कहा कि, यह मामला एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन और गैर-पालन को दर्शाता है, जिसमें वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन शामिल है. इसने नोट किया कि रिपोर्ट पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन और अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्या कहना है
हाल ही में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि मेघालय के शिलांग में उसका क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से पर्यावरण और वन मंजूरी के अनुपालन की निगरानी, पर्यावरण शासन मामलों पर समन्वय से संबंधित कार्य करता है.
इसने बताया कि मेघालय में, केवल तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें कोयला खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं में से दो पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में और एक पश्चिमी खासी हिल्स जिले में है.
दुखद घटना के स्थान का जिक्र करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि उसके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, संबंधित क्षेत्र में कोयला खनन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है. इसने बताया कि 6 फरवरी को घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद, उसने मेघालय सरकार से घटना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
मंत्रालय ने कहा कि उसने मेघालय सरकार की रिपोर्ट की जांच की और पाया कि इस घटना में ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में एक गैर-कानूनी कोयला खदान के अंदर कथित तौर पर धमाका, ब्लास्टिंग शामिल थी, जिससे कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए.
इसमें बताया गया कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तारियां करने, गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए कोयले को जब्त करने और बड़े पैमाने पर छापेमारी और जांच अभियान चलाए.
मंत्रालय ने आगे कहा कि गैर-कानूनी खनन, जिसमें खनिज का गैर-कानूनी तरीके से निकालना, परिवहन और भंडारण शामिल है, के खिलाफ फील्ड-स्तर पर कार्रवाई, जांच, विनियामक पर्यवेक्षण और रोकथाम की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य प्राधिकरण की है, जिन्हें माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के सेक्शन 23C के तहत ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय बनाने और लागू करने का अधिकार है.
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