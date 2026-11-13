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गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर 5 साल का बैन और बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर 5 साल का बैन और बढ़ाया ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शुक्रवार को डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को 'गैर-कानूनी संगठन' के रूप में और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत IRF को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था.

गृह मंत्रालय ने IRF पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, 'जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है, और जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं'. एक आधिकारिक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर, 2026 को समाप्त हो जाएगा.

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि IRF और इसके सदस्य, विशेष रूप से IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जिन्हें डॉ. जाकिर नाइक के नाम से भी जाना जाता है), अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं. यह सब देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है.