दिल्ली में 30 दिनों तक तैनात रहेंगी CAPF की 221 कंपनियां, प्रदर्शनों के बीच सरकार का फैसला
दिल्ली में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली के मौजूदा सुरक्षा हालात और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अगले 30 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 221 कंपनियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है.
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली में करीब 26,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बनाए रखने के संबंध में आज (सोमवार को) एक समीक्षा बैठक हुई. CAPF के जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करेंगे."
यह फैसला गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था की समय-सीमा, मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के साथ मेल खाती है.
अधिकारी ने कहा कि स्थिति के आधार पर समय-समय पर इसी तरह की समीक्षा बैठकें होंगी.
8 से 12 अक्टूबर के बीच तैनाती के लिए दिल्ली पुलिस को केंद्रीय बलों की कम से कम 221 कंपनियां उपलब्ध कराई गईं, जिनमें करीब 26,000 कर्मचारी हैं.
खास बात यह है कि यह तैनाती हाल के वर्षों में दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी सुरक्षा ड्यूटी के लिए केंद्रीय बलों की सबसे बड़ी तैनाती में से एक है. इन जवानों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करने और जंतर-मंतर, संसद और मध्य दिल्ली के दूसरे हिस्सों के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को घुसने से रोकने में दिल्ली पुलिस की मदद करने का काम सौंपा गया है.
इस तैनाती में 111 कंपनियां शामिल हैं जो पहले हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही राजधानी में तैनात हैं और 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन से पहले मंजूर की गई 110 और कंपनियां शामिल हैं. हर कंपनी में लगभग 120-130 जवान शामिल हैं.
इस अतिरिक्त टुकड़ी में CRPF की 85 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 10 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की सात कंपनियां, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) की सात कंपनियां और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक कंपनी शामिल है.
जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से केंद्रीय बलों के जवानों को लाया गया है. बताया जा रहा है कि छह स्पेशल ट्रेनों के जरिये इन जवानों को लाया गया.
जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगी जवानों की वापसी
10 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था गंभीर बनी रही, और छोटे समूह रविवार को भी राजधानी में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे.
सुरक्षा विशेषज्ञ और CRPF के पूर्व महानिरीक्षक (IG) आरके यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "ऑपरेशनल दृष्टिकोण से, सरकार नए सिरे से लामबंदी के जोखिम, बैरिकेड्स तोड़ने के प्रयासों और तय विरोध प्रदर्शन क्षेत्रों से बाहर प्रदर्शनों के फैलने की संभावना के आधार पर सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती की आवश्यकता का आकलन करेगी. बलों को वापस बुलाने का फैसला आम तौर पर खतरे के मूल्यांकन और दिल्ली पुलिस की अपने जवानों तथा राजधानी में पहले से तैनात केंद्रीय बलों के साथ स्थिति को संभालने की क्षमता पर निर्भर करेगा."
दूसरे कर्तव्यों के साथ विरोध प्रदर्शन की सुरक्षा का संतुलन बनाना
इस लामबंदी से केंद्रीय बलों के लिए एक परिचालन संबंधी सवाल भी खड़ा होता है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कुछ जवानों को उन क्षेत्रों से वापस बुलाया गया था, जहां उन्हें उग्रवाद-विरोधी ड्यूटी या अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किया गया था.
यादव ने कहा, "हालांकि, उन्हें लंबे समय तक दिल्ली में रोके रखने से अन्य स्थानों पर रोटेशन शेड्यूल और मैनपावर प्लानिंग पर असर पड़ सकता है."
साथ ही, लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों का आकलन किए बिना एक निश्चित तारीख पर सभी अतिरिक्त कर्मियों को छोड़ने से, शहर भर में अचानक जुटने वाली भीड़ से निपटने के लिए पुलिस के पास लचीलापन कम हो सकता है.
उन्होंने कहा, "तत्काल सवाल यह नहीं है कि कितने कर्मी दिल्ली छोड़ेंगे, बल्कि यह है कि गृह मंत्रालय 12 अक्टूबर के बाद कितने कंपनियों को बनाए रखना जरूरी समझता है."
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