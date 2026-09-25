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केंद्र ने मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली: केंद्र ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के चिह्नित क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा), 1958 को एक अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचनाओं में यह जानकारी दी गई.

यह फैसला इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया. अधिसूचना में कहा गया कि सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला अफस्पा इन क्षेत्रों में एक अक्टूबर से छह महीने तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. मणिपुर में गृह मंत्रालय ने राज्यभर में 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की अवधि बढ़ा दी है. हालांकि, पांच जिलों के 13 थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों को इससे बाहर रखा गया है.

बाहर रखे गए क्षेत्रों में इंफाल पश्चिम जिले के इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई और वांगोई थानों के तहत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा इंफाल पूर्व जिले के पोरोमपत, हेंगांग और इरिलबुंग पुलिस थाने, थौबल जिले का थौबल पुलिस थाना, बिष्णुपुर जिले के बिष्णुपुर और नामबोल थाने तथा काकचिंग जिले का काकचिंग थाना क्षेत्र भी इससे बाहर हैं.

नगालैंड में अफस्पा को 9 जिलों दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी में बढ़ाया गया है. अधिसूचना के अनुसार नगालैंड के पांच अन्य जिलों (कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो) के 21 थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों को भी शामिल किया गया है.

अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में बढ़ाया गया है. इसके अलावा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके भी इसके दायरे में रहेंगे. अधिसूचना में कहा गया कि ये फैसले तीनों राज्यों में 'कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा' के बाद लिए गए हैं.