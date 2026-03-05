ETV Bharat / bharat

चुनाव से पहले 'टी पैकेज' ! प.बंगाल की राजनीति गरमाई

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने, भारतीय चाय बोर्ड के अधिकारियों के साथ, गुरुवार को जलपाईगुड़ी स्थित देंगुआ झार चाय बागान का दौरा किया. इस दौरे के दौरान, बागान के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री को चाय प्रसंस्करण इकाई में ले जाकर उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी. मंत्री को चाय की विभिन्न किस्में दिखाई गईं और गुणवत्ता मानकों और उत्पादन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया.। बाद में उन्होंने बागान की समग्र स्थिति का जायजा लेने के लिए अन्य भागों का भी दौरा किया.

उत्तर बंगाल में चाय उद्योग सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र होने के बावजूद, इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक बागान अर्थव्यवस्था कई वर्षों से अनियमित मौसम और विभिन्न संरचनात्मक चुनौतियों के कारण दबाव में है. चाय बागान मालिकों और उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बार-बार हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के लिए जलपाईगुड़ी में थे, ने कहा कि केंद्र की चाय उद्योग के लिए जल्द ही एक "व्यापक पैकेज" लाने की योजना है. केंद्रीय मंत्री के ये बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुआर्स और तराई के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार उत्तर बंगाल की कई विधानसभा सीटों में निर्णायक वोट बैंक बनाते हैं, जहां भाजपा ने हाल के चुनावों में जीत हासिल की है.

जलपाईगुड़ी : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर बंगाल का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाय बागान क्षेत्र एक प्रमुख चुनावी मैदान के रूप में उभर रहा है. ऐसे में केंद्र ने गुरुवार को इस क्षेत्र के लिए संभावित नीतिगत प्रोत्साहन के संकेत दिए हैं. अगर ऐसा हुआ, तो चाय बागान क्षेत्र चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है.

यात्रा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रसाद ने कहा, "हम उत्तर बंगाल आए हैं और चाय उद्योग की मौजूदा समस्याओं को सुन रहे हैं. इन समस्याओं के समाधान और श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के तरीकों पर चर्चा चल रही है. चाय बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. हम विदेशों में चाय का निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत की चाय की मांग लगातार बनी हुई है. निर्यात बाजारों के लिए चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है. हम अपने चाय निर्यात की स्थिति का आकलन कर रहे हैं. हमारे लिए चाय उद्योग प्राथमिकता है. चाय बागानों में बदलती जलवायु परिस्थितियां आज एक बड़ी चुनौती हैं. नए बागानों में जलभराव और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई. हम चाय उद्योग के लिए एक व्यापक पैकेज पर काम कर रहे हैं. यदि राज्य सरकार सहयोग करे तो बेहतर होगा. हमें उम्मीद है."

जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (ETV Bharat)

उत्तरी बंगाल के दुआर्स और आसपास के इलाकों में चाय उद्योग पिछले एक दशक से लगातार बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है. जलवायु परिवर्तनशीलता सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनकर उभरी है. उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे की स्थिति और बढ़ते तापमान ने चाय की पत्तियों की उपज और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित किया है. अचानक भारी बारिश की घटनाएं कई गुना बढ़ने से निचले इलाकों में स्थित बागानों में जलभराव से युवा चाय की झाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उत्पादकता प्रभावित होती है.

शहरीकरण ने बागानों पर दबाव और बढ़ा दिया है. जलपाईगुड़ी और पड़ोसी जिलों के कुछ हिस्सों में कस्बों, सड़कों और रियल एस्टेट विकास के विस्तार ने उपलब्ध बागान भूमि को लगातार कम कर दिया है और पारंपरिक जल निकासी व्यवस्था को बदल दिया है, जिससे मानसून के दौरान चाय बागानों में बाढ़ की समस्या बढ़ गई है. साथ ही, यह बढ़ती उत्पादन लागत, नीलामी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, पुरानी होती चाय की झाड़ियां और लगातार श्रम संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है. बागान श्रमिकों के लिए मजदूरी, आवास की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा तक पहुंच संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं, जिसके कारण अक्सर बागानों में समय-समय पर अशांति फैलती है.

केंद्र सरकार का "व्यापक पैकेज" का वादा एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर आया है. दुआर्स और तराई क्षेत्रों में चाय बागान मजदूर और उनके परिवार एक बड़ा मतदाता वर्ग बनाते हैं, जो उत्तर बंगाल की कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं. विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, चाय क्षेत्र से संबंधित नीतिगत घोषणाओं का चुनावी महत्व काफी अधिक होने की उम्मीद है.

तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ही बेहतर वेतन, बेहतर कल्याणकारी योजनाओं और संकटग्रस्त बागानों के पुनरुद्धार के लिए पैकेज का वादा करके चाय बागान मजदूरों का समर्थन हासिल करने पर तुली हुई हैं. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई ठोस वित्तीय और नीतिगत पैकेज लागू होता है, तो यह उत्तर बंगाल के बागान क्षेत्र में चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जहां हजारों मजदूरों की आजीविका चाय उद्योग के भाग्य से जुड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें : बंगाल में 'जय श्री राम' बनाम 'जय सिया राम': कल्याण बनर्जी ने नारी सम्मान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा