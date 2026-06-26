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राजस्थान में माताओं की मौत के बाद केंद्र का बड़ा एक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के लाइसेंस रद्द

राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के बाद महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. (फाइल) ( ETV Bharat )