देश भर में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों का डेटाबेस बने, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का सुझाव
केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 6812.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के लिए 6812.30 करोड़ रुपये का आवंटन दिया है. इस घोषणा पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू ने कहा कि DoNER मंत्रालय देश भर में नौकरी के लिए आने वाले नॉर्थ-ईस्ट के छात्रों और अन्य युवाओं के लिए एक डेटाबेस तैयार करके एक बड़ी भूमिका निभा सकता है.
पिछले साल 26 दिसंबर को देहरादून में त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट एंजेल चकमा की मौत के बाद हिबू का बयान काफी अहम हो गया है. चकमा की मौत एक हिंसक हमले के बाद हुई, जिससे नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे हैं और भारत में नस्लवाद के खिलाफ और सख्त कानून की मांग उठ रही है.
दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर हिबू के अनुसार, अधिकारी उत्तर-पूर्व के युवाओं के लिए इलाके से जाने से पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम (अभिमुखीकरण कार्यक्रम) कर सकते हैं. हिबू ने कहा, "असल में, अधिकारी उत्तर-पूर्व के युवाओं के लिए माइग्रेशन कंट्रोल रूम (प्रवास नियंत्रण कक्ष) बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों के NGO को भी शामिल कर सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "अधिकारियों को इस इलाके के युवाओं के लिए एक बड़ा जागरुकता कार्यक्रम भी बनाना चाहिए ताकि उन्हें दूसरे शहरों के बारे में पता चल सके."
1993 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू ने दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल सेल भी बनाया था. यह यूनिट दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और खास चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसी तरह की विशेष इकाइयां अन्य राज्यों में भी स्थापित की जा सकती हैं."
ईटीवी भारत से बात करते हुए, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (स्वतंत्र थिंक टैंक) के निदेशक सुहास चकमा ने कहा कि केंद्र सरकार को नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पांच पॉइंट प्रोग्राम अपनाने चाहिए और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद पर एक अलग कानून बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, "सरकार को उत्तर-पूर्व के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की घटनाओं से निपटने के लिए उन महानगरों में विशेष पुलिस यूनिट भी स्थापित करनी चाहिए जहां बड़ी संख्या में उत्तर-पूर्व के लोग रहते हैं."
चकमा ने कहा कि उत्तर-पूर्व के छात्रों के लिए बड़ी आबादी वाले महानगर शहरों में हॉस्टल बनाए जा सकते हैं ताकि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के लिए रहने की समस्या दूर हो सके. सरकार नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की अलग-अलग तरह की चीजों को दिखाने के लिए सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर सकती है, और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ घृणा अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकती है.
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है और यह मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को रोकने के लिए जोखिम विश्लेषण भी करता है.
इस बीच, रविवार को संसद में वित्त मंत्री सीतारामण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में DoNER मंत्रालय के लिए साल 2026-27 के लिए 6812.30 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को मंजूरी दी गई. इस आवंटन में 2025-26 के लिए 4479.20 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (RE) से 50 प्रतिशत से अधिक (52.09 प्रतिशत) की बढ़ोतरी भी शामिल है.
DoNER मंत्रालय के लिए कुल मंजूर बजट में से, उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की अलग-अलग स्कीमों के लिए 825 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो 2025-26 के RE बजट 1000 करोड़ रुपये से 17.5 प्रतिशत कम है.
नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2500 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2025-26 के RE बजट 1600 करोड़ रुपये से 56.25 प्रतिशत अधिक है. बजट घोषणा में, पूर्वोत्तर राज्यों में अलग-अलग स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के लिए 1046 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
बजट आवंटन के अनुसार, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के लिए 2026-27 के लिए स्पेशल पैकेज के तौर पर 156 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. BTC के लिए RE बजट 53.00 करोड़ रुपये था.
इसी प्रकार, कार्बी आंगलोंग (KAATC) के लिए पैकेज को 2025-26 के संशोधित अनुमान (Revised Estimates) के 95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस बजट में असम के आदिवासी समूहों और डिमासा लोगों के लिए 70 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज भी मंजूर किया गया है.
सीतारमण ने बजट में उग्रवादी समूह ULFA के पुराने सदस्यों के परिवार वालों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपये के पैकेज को भी मंजूरी दी. त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए 50 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया गया.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-DevINE) को भी 2300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान में 1600 रुपये थे.
