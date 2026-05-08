जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के हाथ में आया टेलीकॉम कंट्रोल, केंद्र ने जारी किया आदेश
केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर में टेलीकॉम सर्विस पर कंट्रोल करने की पावर दी है.
Published : May 8, 2026 at 1:20 PM IST
श्रीनगर: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को पावर देने संबंधी बड़ा फैसला लिया है. खबर के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार ने अब टेलीकॉम कंट्रोल का अधिकार भी एलजी को दे दिया है. जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में दूसंचार सेवा पर नियंत्रण कर सकेंगे.
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि, एलजी के पास सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में टेलीकॉम सर्विस रोकने, सिग्नल इंटरसेप्ट करने और मैसेज को डिक्रिप्ट (डेटा को समझने योग्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया) करने की शक्ति होगी.
गजट अधिसूचना में कहा गया है कि, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) का हवाला देते हुए, राष्ट्रपति ने एलजी को दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है.
यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार को सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने, रोकने या निलंबित करने की अनुमति देता है. गजट अधिसूचना में आगे यह भी कहा गया है कि, "संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक (चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जाना जाता है) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होंगे.
साथ ही अगले आदेश तक, दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेंगे." बता दें कि, केंद्र शासित प्रदेश में एलजी के पास गृह विभाग समेत जरूरी अधिकार होते हैं.
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