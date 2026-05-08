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जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के हाथ में आया टेलीकॉम कंट्रोल, केंद्र ने जारी किया आदेश

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो) ( ANI )