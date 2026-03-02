ETV Bharat / bharat

पश्चिम एशिया में बदलते हालात को लेकर राज्य अलर्ट रहें : केंद्र

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करते लोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी प्रचारकों की पहचान करने को कहा है.

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के अनुसार, ऐसे भाषणों से अशांति या सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है. यह डेवलपमेंट ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी-इजराइली के संयुक्त हमले के बाद हुआ. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस डेवलपमेंट का घरेलू असर हो सकता है, खासकर धार्मिक सभाओं में भड़काऊ बयानबाजी से.

इस बीच, पूरी दिल्ली में, खासकर अमेरिका और ईरान के दूतावासों से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. उन इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां इजराइली और यहूदी आबादी रहती है. मंत्रालय ने किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की खराबी को रोकने के लिए खुफिया जानकारी को तेजी से शेयर करने और रोकथाम के कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद देश भर में अलग-अलग जगहों पर, खासकर श्रीनगर, दिल्ली और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं. कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने भी राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि लोग इस घटना पर दुख और गुस्सा दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे. दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां ऑल इंडिया शिया काउंसिल के सदस्य शोक जताने के लिए काले कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए.

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को तुरंत मदद देने और दिक्कतों के दौरान समय पर मदद पक्का करने के लिए 24×7 यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया है. मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम (PACR) हवाई यात्रियों की शिकायतों और सवालों को सक्रियता से नोट कर रहा है.