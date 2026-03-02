पश्चिम एशिया में बदलते हालात को लेकर राज्य अलर्ट रहें : केंद्र
इजराइल-अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए.
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी प्रचारकों की पहचान करने को कहा है.
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के अनुसार, ऐसे भाषणों से अशांति या सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है. यह डेवलपमेंट ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी-इजराइली के संयुक्त हमले के बाद हुआ. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस डेवलपमेंट का घरेलू असर हो सकता है, खासकर धार्मिक सभाओं में भड़काऊ बयानबाजी से.
इस बीच, पूरी दिल्ली में, खासकर अमेरिका और ईरान के दूतावासों से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. उन इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां इजराइली और यहूदी आबादी रहती है. मंत्रालय ने किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की खराबी को रोकने के लिए खुफिया जानकारी को तेजी से शेयर करने और रोकथाम के कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद देश भर में अलग-अलग जगहों पर, खासकर श्रीनगर, दिल्ली और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं. कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने भी राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि लोग इस घटना पर दुख और गुस्सा दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे. दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां ऑल इंडिया शिया काउंसिल के सदस्य शोक जताने के लिए काले कपड़े पहनकर इकट्ठा हुए.
इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को तुरंत मदद देने और दिक्कतों के दौरान समय पर मदद पक्का करने के लिए 24×7 यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया है. मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम (PACR) हवाई यात्रियों की शिकायतों और सवालों को सक्रियता से नोट कर रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एयरसेवा पोर्टल और डेडिकेटेड हेल्पलाइन के ज़रिए हवाई यात्रियों की शिकायतों और सवालों को हल कर रहा है. एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर, कंट्रोल रूम ने मौजूदा हालात के दौरान 411 पैसेंजर की शिकायतों का समाधान किया है, जिससे समय पर मदद और सपोर्ट पक्का हुआ है.
वहीं जरूरी तालमेल बिठाने के लिए भारतीय दूतावासों के दिए गए हेल्पलाइन नंबर भी पीएसीआर के जरिए यात्रियों के साथ प्राथमिकता के साथ शेयर किए गए. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, "यात्री हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एयरसेवा पोर्टल या हमारे हेल्पलाइन नंबरों: 011-24604283 / 011-24632987 पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं."
बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात का रिव्यू करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग की अध्यक्षता की. कमेटी को 28 फरवरी को ईरान में हुए एयर स्ट्राइक और उसके बाद हुई बढ़ोतरी, जिसमें कई खाड़ी देशों में हुए हमले भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी दी गई.
मीटिंग में इस इलाके में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई. सीसीएस ने इस इलाके में आने-जाने वाले भारतीय यात्रियों और तय परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को होने वाली मुश्किलों का भी रिव्यू किया. साथ ही इलाके की सुरक्षा और आर्थिक और कमर्शियल गतिविधियों पर इसके बड़े असर का भी रिव्यू किया. सीसीएस ने सभी संबंधित विभाग को इन घटनाओं से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जरूरी और मुमकिन कदम उठाने का निर्देश दिया.
