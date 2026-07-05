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केंद्र ने मेटा से बाल यौन शोषण कंटेंट को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम ऐड हटाने को कहा, जानिए क्या है पूरा मामला

आईटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर मेटा को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा है.

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मेटा. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 3:04 PM IST

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नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री को बढ़ावा देने वाले सशुल्क विज्ञापनों को हटाने के लिए कहा गया है. सूत्र ने बताया, "मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को उन सभी विज्ञापनों और सामग्रियों को बंद करने का आदेश दिया है जो बाल यौन शोषण सामग्री तक पहुच को बढ़ावा देते हैं या उसे आसान बनाते हैं."

शनिवार शाम को जारी किए गए इस नोटिस में सरकार ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है. यह कदम आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों को इंस्टाग्राम विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आया है, जिन विज्ञापनों पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप है. कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में मुख्यालय वाली दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक है.

मंत्रालय की यह ताजा कार्रवाई बीबीसी (BBC) की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेटा का रेकमेंडेशन एल्गोरिदम बाल यौन शोषण सामग्री वाले वीडियो को बढ़ावा दे रहा है. बीबीसी की जांच में कथित तौर पर यह भी पाया गया कि इस तरह के विज्ञापन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रहे थे, जबकि मेटा की विज्ञापन नीतियां नग्नता और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को साफ तौर पर प्रतिबंधित करती हैं.

इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों वाले सशुल्क विज्ञापन दिखाए जाने के आरोप हैं, जो यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर ले जाते थे जहां ऐसी सामग्री बेची जा रही थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) ने मामले से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि सरकार इस बात पर जवाब मांग सकती है कि ऐसे विज्ञापनों को मंजूरी कैसे मिली. इन आरोपों के सामने आने के बाद मेटा ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वह क्या सुरक्षा इंतजाम करने की योजना बना रही है.

सूत्रों का कहना है कि एक मध्यस्थ होने के बावजूद, मेटा 'थर्ड-पार्टी कंटेंट' के तर्क या बचाव के पीछे नहीं छिप सकती. एक सूत्र ने कहा, "यदि आरोप सच पाए जाते हैं, तो उन्हें उन विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिनसे प्लेटफॉर्म को कमाई मिलती है." सूत्रों ने साफ किया कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मामले के तकनीकी और कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगा, वहीं कोई भी एजेंसी, अथॉरिटी या व्यक्ति विज्ञापनदाता या प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है, अगर उन्हें लगता है कि कानून के तहत अपराध किया गया है.

इस हफ्ते यह दूसरी बार है जब मेटा सरकारी जांच और सख्ती के घेरे में आई है. बुधवार को, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप (WhatsApp) पर आने वाले नए 'यूज़रनेम' (username) फीचर को लेकर मेटा को एक नोटिस जारी किया था. सरकार ने चिंता जताई थी कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और किसी दूसरे की पहचान चुराने जैसे साइबर अपराध काफी बढ़ सकते हैं. सरकार ने इस मुद्दे पर तब तक रोक लगाने का निर्देश दिया है जब तक कि "सरकार की संतुष्टि के अनुसार" बातचीत और समीक्षा पूरी नहीं हो जाती.

(एजेंसियों से मिले इनपुट के साथ)

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