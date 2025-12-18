ETV Bharat / bharat

मणिपुर में ताजा हिंसा पर केंद्र सरकार ने राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ( File/ ANI )

गौमत देबरॉय नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने हाल ही में मणिपुर के बिष्णुपुर में हुई हिंसा को लेकर राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से रिपोर्ट मांगी है. बिष्णुपुर जिले के तोरबंग और फौगाकचाओ इखाई (Phougakchao Ikhai) इलाके में 16 दिसंबर मंगलवार शाम को अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अपने घरों में लौटे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जो दो वर्षों तक राहत शिविर में रहने के बाद वापस आए थे. जबकि फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से हिंसा में कमी आई थी. ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ और सिक्किम के पूर्व पुलिस महानिदेशक (Ex-DGP) अविनाश मोहनानी ने कहा, "हां, गृह मंत्रालय निश्चित रूप से मणिपुर के राज्यपाल से घटना पर रिपोर्ट मांग सकता है क्योंकि राज्यपाल अभी राज्य के संरक्षक हैं." इस मुद्दे पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए, इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम (Bimol Akoijam) वर्तमान संसद सत्र में यह मुद्दा उठाने के अलावा नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे. अकोइजाम ने कहा, "मैं मणिपुर में हुई हिंसा की घटना को संसद में उठाऊंगा. विस्थापित लोगों पर हमला दिखाता है कि हथियारबंद समूहों को रोकने में नाकामी मिली है." उन्होंने कहा कि हाल ही में अपने घरों में लौटे विस्थापित लोगों पर फिर से एक साथ हमला किया गया, जो बहुत परेशान करने वाली बात है. अकोइजाम ने कहा, "यह बताता है कि हथियारबंद तत्वों को निहत्था करने का काम ठीक से नहीं किया गया है, और सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए." इस बीच, मणिपुर पुलिस ने मंगलवार रात तोरबंग में कुकी सशस्त्र समूहों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग के सिलसिले में FIR दर्ज की है. मणिपुर पुलिस ने कहा, "इलाके में और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और संयुक्त सुरक्षा बल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन तलाशी अभियान और इलाके पर नियंत्रण कर रहे हैं. संबंधित DIG और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना वाली जगह का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया." पुलिस के मुताबिक, इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान एक लंबी दूरी की इम्प्रोवाइज्ड पंपी (हाथ से बने मोर्टार/बम), चार मध्यम दूरी की इम्प्रोवाइज्ड पंपी, एक मध्यम दूरी की बैरल-ब्लास्टेड इम्प्रोवाइज्ड पंपी, लगभग 3 किलोग्राम का एक IED, एक सिंगल बैरल हथियार और अलग-अलग कैलिबर के 17 खाली खोखे भी बरामद किए गए.