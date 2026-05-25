ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार का आदेश, 5 जून तक खाली करना होगा दिल्ली जिम खाना क्लब

L&DO ने कहा कि यह ज़मीन तत्काल संस्थागत ज़रूरतों, शासन के बुनियादी ढांचे और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, और इसे आस-पास की सरकारी ज़मीनों को वापस लेने की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ा गया है.

22 मई को क्लब के सचिव को लिखे अपने पत्र में, L&DO ने कहा कि 2, सफदरजंग रोड पर स्थित यह परिसर, इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (जिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को विशेष रूप से एक सामाजिक और खेल क्लब चलाने के उद्देश्य से पट्टे पर दिया गया था.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में स्थित यह परिसर, रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत और सुरक्षित करने के साथ-साथ अन्य ज़रूरी सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब परिसर को 5 जून तक खाली करने को कहा है. सरकार ने इसके पीछे यह वजह बताई है कि 27.3 एकड़ ज़मीन "रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत और सुरक्षित करने" के लिए ज़रूरी है. लुटियंस दिल्ली के ठीक बीच में बसा, दिल्ली जिमखाना क्लब, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास से सटा हुआ है.

आदेश में कहा गया है, Lease Deed के खंड 4 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से, इस पट्टे को समाप्त करते हैं और उक्त परिसर पर तत्काल प्रभाव से पुनः प्रवेश (re-entry) का आदेश देते हैं. इस तरह पुनः प्रवेश करने पर, 27.3 एकड़ में फैली पूरी ज़मीन, उस पर बनी सभी इमारतों, खड़ी संरचनाओं, ढांचों, लॉन और फिटिंग्स सहित, पूरी तरह से पट्टादाता (lessor) यानी भारत के राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगी, जिसका प्रबंधन भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा. आदेश के अनुसार, भूमि और विकास कार्यालय 5 जून को इस परिसर का कब्जा ले लेगा.

आदेश में उक्त तारीख तक परिसर का शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंपने को कहा गया है. ऐसा नहीं होने पर कानून के अनुसार कब्जा लेने की बात कही गई है.

दिल्ली जिम खाना क्लब के सदस्यों ने क्या कहा

दिल्ली जिमखाना क्लब के एक सदस्य सिद्धार्थ ने कहा कि क्लब इस आदेश को चुनौती देने के लिए अपील करेगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस परिसर से जुड़ा कोई भी सुरक्षा संबंधी या अन्य कोई खतरा मौजूद नहीं है. "अगला कदम इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करना होगा. यह क्लब बहुत पुराना है और इसके सदस्यों की संख्या भी काफी ज़्यादा है. यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई खतरा या ऐसी कोई चिंता नहीं है. मुझे लगता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए था, और ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी. परिसर खाली करने के लिए दी गई समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि अगर अदालत की तरफ से निर्देश मिलता है, तो क्लब उसका पालन करेगा.

दिल्ली जिमखाना क्लब शहर की सबसे कीमती और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ज़मीन के टुकड़ों में से एक पर स्थित है. यह उस 'हाई-सिक्योरिटी' प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर आता है जहां केंद्र सरकार और रक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं.

ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित, इस क्लब ने 1913 में 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' के नाम से इस जगह पर काम करना शुरू किया था. भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर 'दिल्ली जिमखाना क्लब' कर दिया गया, जबकि यहां मौजूद मौजूदा इमारतें 1930 के दशक में बनाई गई थीं.

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री आवास से पास की तीन झुग्गियों को हटाने को हरी झंडी मिली, दो हफ्ते में झुग्गिवासियों को जगह खाली करने को कहा