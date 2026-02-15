ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: ACB को IAS अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार ( ETV Bharat )

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने तेलंगाना के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार पर फॉर्मूला-ई कार रेस ( Formula-E Car Race) से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी. इससे पहले, तेलंगाना सरकार ने केंद्र से कुमार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अरविंद कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है. भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) 55 करोड़ रुपये के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी हैं. राज्य सरकार को पिछले साल ही इस मामले में केटीआर पर केस चलाने के लिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मंजूरी मिल गई थी. फॉर्मूला-ई रेस का पहला एडिशन फरवरी 2023 में हैदराबाद में हुआ था, जबकि दूसरा एडिशन 2024 में होने वाला था, लेकिन दिसंबर 2023 में राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया.