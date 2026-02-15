तेलंगाना: ACB को IAS अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी
भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव फॉर्मूला-ई कार रेस में 55 करोड़ रुपये की अनियमितता मामले में मुख्य आरोपी हैं.
Published : February 15, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार ने तेलंगाना के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार पर फॉर्मूला-ई कार रेस ( Formula-E Car Race) से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.
इससे पहले, तेलंगाना सरकार ने केंद्र से कुमार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अरविंद कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है.
भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) 55 करोड़ रुपये के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी हैं. राज्य सरकार को पिछले साल ही इस मामले में केटीआर पर केस चलाने के लिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मंजूरी मिल गई थी.
फॉर्मूला-ई रेस का पहला एडिशन फरवरी 2023 में हैदराबाद में हुआ था, जबकि दूसरा एडिशन 2024 में होने वाला था, लेकिन दिसंबर 2023 में राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया.
राज्य में सत्ता परिवर्तन से KTR के खिलाफ जांच को भी बढ़ावा मिला, जिन पर 2024 में होने वाले इवेंट के लिए फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड कंपनी को पेमेंट में कथित गड़बड़ी का आरोप है.
दिसंबर 2024 में ACB ने केस दर्ज किया था, जिसमें KTR, आईएएस अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी का नाम था, जबकि कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया था.
अधिकारियों ने दावा किया कि फंड ट्रांसफर की वजह से HMDA पर 8.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ा. हालांकि केटीआर ने शुरू में Formula E रेस विवाद को कम करके आंका और लाई-डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मर्जी से आगे आए, लेकिन जांच में छिपे हुए मामले सामने आए. जिसके चलते, सरकारी खजाने को नियामक नियमों के उल्लंघन की वजह से हुए वित्तीय बोझ को झेलना पड़ा, जिससे काफी नुकसान हुआ.
