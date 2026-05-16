केंद्र ने एनटीए में दो संयुक्त सचिवों, दो संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति की
इन नियुक्तियों को एनटीए की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
By PTI
Published : May 16, 2026 at 9:34 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से सवालों के घेरे में आई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में शनिवार को दो संयुक्त सचिवों और दो संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति की.
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भारतीय सांख्यिकी सेवा की 1998 बैच की अधिकारी अनुजा बापट और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) की 2004 बैच की अधिकारी रुचिता विज पांच साल के लिए एनटीए में संयुक्त सचिव होंगी.
मंत्रालय ने एक अलग आदेश में कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी आकाश जैन और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी आदित्य राजेंद्र भोजगड़िया को एनटीए में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) का पेपर लीक होने के प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच के लिए टीम गठित की हैं.
पेपर लीक होने के कारण तीन मई को आयोजित यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी. देश भर में एनटीए द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था.
बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार (15 मई 2026) को माना था कि एनटीए में और सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'हमें सुधारों के लिए कई सुझाव मिले हैं. सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. एनटीए बिना किसी गलती काम करे, यह हमारी जिम्मेदारी है.'
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