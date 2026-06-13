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लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ( X @SpokespersonMoD )

नई दिल्ली : लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ (Lt. Gen. Dhiraj Seth )देश के अगले आर्मी चीफ (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) होंगे. केंद्र सरकार ने शनिवार को उनकी नियुक्ति की. सेठ अभी उप सेना प्रमुख पद पर तैनात हैं. वह आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा. उन्होंने 30 जून 2024 को आर्मी चीफ का पद संभाला था. आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र (दोनों में जो भी पहले पूरा हो) तक होता है. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को चार दशक का अनुभव

इतना ही नहीं लगभग चार दशकों के करियर में, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव मिला है. सरकार ने अपने बयान में कहा गया है, "उनकी कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, वेस्टर्न थिएटर में एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभालना शामिल है."