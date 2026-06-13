लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे
भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है.
Published : June 13, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली : लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ (Lt. Gen. Dhiraj Seth )देश के अगले आर्मी चीफ (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) होंगे. केंद्र सरकार ने शनिवार को उनकी नियुक्ति की. सेठ अभी उप सेना प्रमुख पद पर तैनात हैं. वह आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे.
जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा. उन्होंने 30 जून 2024 को आर्मी चीफ का पद संभाला था. आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र (दोनों में जो भी पहले पूरा हो) तक होता है.
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को चार दशक का अनुभव
इतना ही नहीं लगभग चार दशकों के करियर में, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव मिला है. सरकार ने अपने बयान में कहा गया है, "उनकी कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, वेस्टर्न थिएटर में एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभालना शामिल है."
The Government has appointed Lieutenant General Dhiraj Seth, PVSM, UYSM, AVSM, presently serving as the Vice Chief of the Army Staff, as the next Chief of the Army Staff in the substantive rank of General with effect from the afternoon of 30 June 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 13, 2026
An alumnus of the National… pic.twitter.com/RExcCKjWJh
इसके अलावा अगले सीओएएस ने सेना के प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक, सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली है; दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया है; और साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की कमान संभाली है.
लेफ्टिनेंट जनरल सेठ के नाम एक विशेष उपलब्धि
लेफ्टिनेंट सेठ ने सेना की दो ऑपरेशनल कमांड - साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड - की कमान संभाली है और ढाई साल से अधिक समय तक प्रमुख रणनीतिक देखरेख की है.
अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने कई प्रमुख स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया, जिसकी वजह से ऑपरेशनल प्लानिंग, फोर्स मैनेजमेंट और क्षमता विकास पर काफी प्रभाव पड़ा.
बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने जम्मू-कश्मीर में एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ संचालन अधिकारी, सेना मुख्यालय में सहायक सैन्य सचिव, दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस और अनुशासन, समारोह और कल्याण के महानिदेशक सहित कई महत्वपूर्ण स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया.
ये भी पढ़ें- युद्ध को लेकर थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कही बड़ी बात, जानें सब कुछ