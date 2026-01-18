पंजाब के बॉर्डर एरिया में 200 मीटर पीछे हटेगी तार की बाड़, किसानों को मिलेगी हजारों एकड़ जमीन
पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने बाड़ को 200 मीटर पीछे करने की मांग को मंजूरी दे दी है.
Published : January 18, 2026 at 5:09 PM IST
अमृतसर: पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कटीले तार की बाड़ 200 मीटर पीछे खिसकाई जाएगी. किसानों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को इस बात की जानकारी दी.
अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के दौरान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बाड़ लगने की वजह से हजारों एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन कंटीले तार के पार चली गई है. जिससे बॉर्डर के किसानों के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं. कंटीले तार की बाड़ को 200 मीटर पीछे करने की मांग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है.
उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के लिए कम समय, कड़ी सुरक्षा जांच, फसल की ऊंचाई पर रोक और महिलाओं की चेकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. ये मुद्दे किसानों के लिए परेशानी का बड़ा कारण थे. लेकिन अब किसानों की ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी.
आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक धालीवाल ने कहा कि इस अहम फैसले से पंजाब की करीब 532 किलोमीटर लंबी सीमा पर हजारों एकड़ जमीन फिर से किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसे सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी बाड़ की वजह से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन तार के दूसरी तरफ चली गई है. जहां किसानों को खेती करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. खेती के लिए कम समय, गहन चेकिंग, फसल की ऊंचाई पर रोक और महिलाओं की चेकिंग जैसी दिक्कतें किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हैं. हम, मुख्यमंत्री भगवंत मान, ने केंद्रीय गृह मंत्री से साफ तौर पर मांग की है कि या तो कंटीले तार के पार की जमीन का सही मुआवजा दिया जाए, या फिर भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 200 मीटर आगे तार की बाड़ हटा दी जाए. गृह मंत्रालय ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, और उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में काम शुरू हो जाएगा. - कुलदीप सिंह धालीवाल
कुलदीप धालीवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बिना सोचे-समझे बयान दे रहे हैं. धालीवाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि लोग अब खोखले बयानों पर नहीं, बल्कि काम करने वाली सरकार पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के किसानों, मजदूरों और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.
उन्होंने बताया कि सोमवार, 19 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अजनाला आ रहे हैं. इस दौरान वे बॉर्डर एरिया में बनने वाले सरकारी डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जो एक वोकेशनल और ट्रेनिंग कॉलेज होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अजनाला दौरे के दौरान बॉर्डर के किसान खास सम्मान देंगे.
