पंजाब के बॉर्डर एरिया में 200 मीटर पीछे हटेगी तार की बाड़, किसानों को मिलेगी हजारों एकड़ जमीन

अमृतसर: पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कटीले तार की बाड़ 200 मीटर पीछे खिसकाई जाएगी. किसानों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को इस बात की जानकारी दी.

अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के दौरान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बाड़ लगने की वजह से हजारों एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन कंटीले तार के पार चली गई है. जिससे बॉर्डर के किसानों के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं. कंटीले तार की बाड़ को 200 मीटर पीछे करने की मांग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है.

उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के लिए कम समय, कड़ी सुरक्षा जांच, फसल की ऊंचाई पर रोक और महिलाओं की चेकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. ये मुद्दे किसानों के लिए परेशानी का बड़ा कारण थे. लेकिन अब किसानों की ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी.

आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक धालीवाल ने कहा कि इस अहम फैसले से पंजाब की करीब 532 किलोमीटर लंबी सीमा पर हजारों एकड़ जमीन फिर से किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसे सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.