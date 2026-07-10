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अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय टीम ने किया दौरा, नुकसान का लगाया अंदाजा

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है. बाढ़ के चलते वहां के हालात बद से बदतर बने हुए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में एक इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (IMCT) ने बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए दौरा किया.

हालात को देखते हुए टीम ने राज्य को केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया, हालांकि लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना अभी भी मुश्किल बना हुआ है. आठ सदस्यों वाले हाई-लेवल डेलीगेशन ने सियांग जिले समेत प्रभावित इलाकों का भी मुआयना किया. लेकिन, खराब मौसम और बंद सड़कों की वजह से टीम सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर नहीं पहुंच पाई. इस दौरे के दौरान बोलते हुए, संयुक्त सेक्रेटरी निष्ठा तिवारी ने कहा कि जिन इलाकों तक पहुंचा नहीं जा सका, वहां नुकसान का अंदाजा लगाने में मदद के लिए सैटेलाइट इमेजरी राज्य प्रशासन के साथ साझा की गई है.

उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए करें जहां अभी पहुंचना मुश्किल है. उन्होंने आगे कहा कि अभी भी बारिश हो रही है और कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है, जिससे टीम का दौरा नहीं हो पा रहा है और इस मौसम में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन नामुमकिन है. टीम जितना हो सके उतना एरिया कवर कर रही है. टूर अभी चल रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है. आज, हमने लोअर सियांग पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता मुश्किल था.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तोजिर कडू ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि दौरे पर आई टीम ने तबाही का स्तर देखा है, हालांकि कई बुरी तरह प्रभावित इलाके अभी भी पहुंच से बाहर हैं. कडू ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस टीम को भेजने के तुरंत एक्शन से खुश हैं. सीनियर ऑफिसर्स ने भी आज हमारे लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए दौरा किया है. उन्होंने यहां हुए नुकसान की हद देखी है, हालांकि कुछ इलाकों में जहां बहुत ज्यादा तबाही हुई है.