दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा ऐलान, 1702 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा

सेंट्रल रेलवे ने छठ और दिवाली त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की विशेष व्यवस्था की है.

DIWALI CHHATH SPECIAL TRAINS
दिवाली और छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 11:41 AM IST

मुंबई: मध्य रेलवे दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के लिए 1702 विशेष ट्रेनें चलाएगा ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक यात्रा करने और त्योहार पर अपने परिवारों के साथ शामिल होने में मदद मिल सके.

मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने शनिवार को एएनआई को बताया, 'मध्य रेलवे आगामी छठ और दिवाली त्योहारों के लिए 1702 विशेष ट्रेनें चलाकर तैयारी कर रहा है ताकि यात्रियों को अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गंतव्य तक यात्रा करने में मदद मिल सके.

ये ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर जैसे स्टेशनों से चलेंगी. इनमें से 800 से अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रूट पर चलेंगी. ये ट्रेनें देश के विभिन्न अन्य स्थानों को जोड़ेगी.'

सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, 'यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर 3000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. जहां भोजन, पानी, शौचालय और पंखे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी. टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल यूटीएस सेवाएँ उपलब्ध हैं. प्रतीक्षा समय कम करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं.'

इससे पहले शनिवार को भारतीय रेलवे ने रेलवे संचालन से संबंधित 'भ्रामक' वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. रेलवे ने एक बयान में कहा कि इस त्योहारी सीजन के दौरान कुछ सोशल मीडिया हैंडल पुराने या भ्रामक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है.

रेलवे प्रशासन ने बताया कि ऐसे 20 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए 24x7 सोशल मीडिया निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है.

रेलवे ने सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे बिना तथ्यों की पुष्टि किए स्टेशनों पर भीड़ या अन्य घटनाओं के वीडियो शेयर न करें. यात्रियों से अनुरोध है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल रेलवे की आधिकारिक सूचनाओं और रेल मंत्रालय के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें.

ये भी पढ़ें- रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! अब ट्रेन टिकट भी हो सकेगा रि-शेड्यूल

CENTRAL RAILWAY SPECIAL TRAINS
SPECIAL TRAINS FOR DIWALI CHHATH
स्पेशल ट्रेनें
रेलवे दिवाली छठ ट्रेनें
