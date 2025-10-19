ETV Bharat / bharat

दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा ऐलान, 1702 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा

मुंबई: मध्य रेलवे दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के लिए 1702 विशेष ट्रेनें चलाएगा ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक यात्रा करने और त्योहार पर अपने परिवारों के साथ शामिल होने में मदद मिल सके.

मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने शनिवार को एएनआई को बताया, 'मध्य रेलवे आगामी छठ और दिवाली त्योहारों के लिए 1702 विशेष ट्रेनें चलाकर तैयारी कर रहा है ताकि यात्रियों को अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गंतव्य तक यात्रा करने में मदद मिल सके.

ये ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर जैसे स्टेशनों से चलेंगी. इनमें से 800 से अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रूट पर चलेंगी. ये ट्रेनें देश के विभिन्न अन्य स्थानों को जोड़ेगी.'

सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, 'यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर 3000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. जहां भोजन, पानी, शौचालय और पंखे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी. टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल यूटीएस सेवाएँ उपलब्ध हैं. प्रतीक्षा समय कम करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं.'