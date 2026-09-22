ट्रेनों में टिकट जांच तेज: रेलवे ने 140.8 करोड़ रुपये वसूले, अगस्त में पेनल्टी कलेक्शन 41% बढ़ा
रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने पर कम से कम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था.
Published : September 22, 2026 at 1:57 PM IST
मुंबई: मध्य रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में ट्रेनों में टिकट निरीक्षण अभियान को तेज कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने अप्रैल से अगस्त के बीच बिना वैध टिकट के ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से 140.8 करोड़ रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले हैं. यह पेनल्टी लगभग 18 लाख मामलों में वसूली गई.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार जुर्माना वसूली पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 40% अधिक रही, जो बिना टिकट यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माने में वृद्धि के साथ-साथ गहन चेकिंग अभियानों को भी दर्शाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने मुंबई डिवीजन में सबसे अधिक पेनल्टी की वसूली की और लगभग 8.8 लाख मामलों से 58.5 करोड़ रुपये वसूले गए. इसी तरह, भुसावल डिवीजन ने 3.4 लाख मामलों से 35.5 करोड़ रुपये की वसूली की. पुणे डिवीजन ने 16.3 करोड़ रुपये, नागपुर डिवीजन ने 15.8 करोड़ रुपये और सोलापुर डिवीजन ने 6.1 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर ने 8.6 करोड़ रुपये की जुर्माना वसूली की.
रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य रेलवे नेटवर्क में, टिकट-चेकिंग टीमों ने इस अवधि के दौरान हर दिन औसतन करीब 11,000 मामले दर्ज किए और करीब 92 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर जमा किए.
अगस्त में पेनल्टी कलेक्शन 41% बढ़ा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य रेलवे ने सिर्फ अगस्त में पेनल्टी के तौर पर 19.5 करोड़ रुपये जमा किए, जो अगस्त 2025 की तुलना में 41% अधिक है.
हालांकि, राजस्व में बढ़ोतरी के बावजूद पकड़े गए मामलों की संख्या में थोड़ी कमी आई. इस साल अगस्त में करीब 2.5 लाख मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 2.7 लाख मामले दर्ज किए गए थे.
अधिकारियों के अनुसार, टिकटों की कड़ी जांच और जुर्माने के नियमों में बदलाव की वजह से यह कमाई बढ़ी है. रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने पर कम से कम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था.
टिकट-चेकिंग अभियान तेज
बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए मध्य रेलवे अपने नेटवर्क पर कई प्रकार के निरीक्षण कर रहा है. इनमें स्टेशनों और ट्रेनों में औचक निरीक्षण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समन्वित जांच अभियान शामिल हैं. मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि इसमें मुंबई और पुणे मंडलों में मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, स्पेशल और लोकल ट्रेनों में चलाए गए फोर्ट्रेस चेक (fortress checks), औचक निरीक्षण, स्टेशनों पर सघन जांच और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं.
ये जांच अभियान विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में चलाए गए हैं, जिसमें मुंबई और पुणे डिवीजन की ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया गया है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बिना वैध टिकट के यात्रा करना रेलवे अधिनियम के तहत एक अपराध है. उन्होंने कहा कि टिकटों से होने वाली कमाई यात्री सुविधाओं, सुरक्षा उपायों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
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