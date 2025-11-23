ETV Bharat / bharat

मुंबई में बिना टिकट वाले यात्रियों से रेलवे ने वसूला 40.59 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेंट्रल रेलवे के स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान में सात महीने में मुंबई में बिना टिकट वाले रेल यात्रियों से 40.59 करोड़ रुपये वसूले गए.

Central Railway collected fine of over rs 40 crore from ticketless passengers in Mumbai division
मुंबई में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच करती हुई अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 4:59 PM IST

मुंबई : शहर की लोकल ट्रेनों को मुंबईकरों की लाइफलाइन कहा जाता है. हर दिन करीब 60 लाख मुंबईकर लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं. इनमें से सेंट्रल रेलवे से सफर करने वाले मुंबईकरों की संख्या करीब 31 लाख है. हालांकि, इनमें से सभी यात्री टिकट लेकर सफर नहीं करते हैं. बिना टिकट के सफर करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए सेंट्रल रेलवे प्रशासन अप्रैल 2025 से स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है.

सेंट्रल रेलवे ने बताया है कि अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक सात महीनों में 9.63 लाख बिना टिकट वाले यात्रियों से 40.59 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि ऑफिस टाइम में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है. कई यात्री बिना टिकट के सफर करते हैं. इसका खामियाजा आधिकारिक रूप से टिकट और पास लेकर सफर करने वालों को भुगतना पड़ता है. इसलिए, बिना टिकट वाले यात्रियों को चेक करने के लिए, सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन नियमित तौर पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, AC और नॉन-AC लोकल ट्रेनों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों पर स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव चलाता है. ये अभियान न सिर्फ बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने में मदद करता है बल्कि दूसरे अवैध यात्रियों को भी रोकता है.

AC लोकल ट्रेनों में बिना टिकट वाले 71,045 यात्रियों पर जुर्माना
सेंट्रल रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक सात महीने के समय में, मुंबई डिवीजन की टिकट चेकिंग टीमों ने AC लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले 71,045 यात्रियों से 2.28 करोड़ रुपये और फर्स्ट क्लास में बिना टिकट यात्रा करने वाले 91,837 यात्रियों से 2.93 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. वहीं, सेकंड क्लास यानी जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करने वाले 6,98,248 यात्रियों से 33.69 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि इसी तरह, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने वाले 13,301 यात्रियों से 0.71 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया और बिना डिलीवर हुए सामान के 88,713 मामलों में 0.98 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया.

रोजाना बिना टिकट वाले औसत 368 यात्री पकड़ते जाते हैं...
सेंट्रल रेलवे का मुंबई उपनगरीय नेटवर्क रोजाना 1,810 ट्रेन ट्रिप का संचालन करता है. इसमें 80 AC लोकल ट्रिप शामिल हैं. इनमें से हर ट्रिप में एक टिकट निरीक्षण टीम तैनात रहती है. सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, यह AC टिकट निरीक्षण टीम रोजाना बिना टिकट वाले औसत 368 यात्रियों पर एक्शन लेती है और 1.19 लाख रुपये का फाइन वसूलती है.

इस बारे में, सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा कि सेंट्रल रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे इज्जत और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें और परेशानी और फाइन से बचने के लिए वैलिड टिकट साथ में रखें. बिना टिकट यात्रा को लेकर रेलवे की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है. उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है.

