'केंद्रीय संस्था अपना कर्तव्य निभाने में विफल', दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CAQM को बढ़ते प्रदूषण स्तर के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहिए.

29 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 6, 2026 at 6:14 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अपना काम करने में फेल हो रहा है. अदालत ने सुझाव दिया कि CAQM को दिल्ली-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण (Graded Approach) अपनाना चाहिए: कारणों की पहचान करनी चाहिए, कौन सा कारण किस हद तक जिम्मेदार है, किस समय कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जानी चाहिए आदि.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बढ़ते प्रदूषण स्तर के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी बतानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने 40% या 20% जिम्मेदारी तय करने जैसे सख्त परिमाणीकरण के खिलाफ चेतावनी दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण संकट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को दो सप्ताह में विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाने और बिगड़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. सीजेआई ने कहा, "सबसे पहले, एक विशेषज्ञ संस्था के तौर पर क्या आप उन कारणों की पहचान कर पाए हैं जो सबसे जरूरी हैं. समाधान का सवाल दूसरा चरण होगा. क्या आपको भरोसा है कि कारण क्या हैं और कौन सा कारण किस हद तक जिम्मेदार है. इतने दिनों में, बहुत सारी जानकारी आ रही है, एक्सपर्ट्स लेख लिख रहे हैं, लोगों की राय है, वे हमें मेल से भेजते रहते हैं..."

पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि ऐसा लगता है कि बस और ट्रक जैसे भारी वाहन सबसे अधिक प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, और "आप इस समस्या को कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं…दूसरा कारण NCR में चल रहा कंस्ट्रक्शन हो सकता है. यह एक डेवलपिंग एरिया है, जहां हाउसिंग और कमर्शियल एक्टिविटी की बहुत जरूरत है…लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन एक कारण बन रहा है तो आप इसे कैसे हल करेंगे…किस समय के दौरान आप कंस्ट्रक्शन की इजाजत देंगे".

सीजेआई ने कहा कि 2 जनवरी को मीटिंग करके यह कहना कि हम दो महीने बाद आएंगे, हमें मंजूर नहीं है. CJI ने कहा, "CAQM अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो रहा है." भाटी ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में वापस आने के लिए दो हफ्ते या तीन हफ्ते का समय दिया जाए.

CJI सूर्यकांत ने कहा कि विशेषज्ञ संस्था को यह पता लगाना चाहिए कि वायु प्रदूषण के बिगड़ने के क्या कारण हैं और उनका लगभग क्या कारण है, और 40% या 20% का कोई गणितीय आकलन नहीं हो सकता.

पीठ ने कहा, "सबसे ज्यादा योगदान देने वाला, दूसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला और तीसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन कारण है. आप उन कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करें…", और कहा कि लोगों को पता चल जाएगा कि विशेषज्ञ संस्था के अनुसार ये कारण हैं. इस मामले में एमिकस क्यूरी ने कहा, "मैंने CAQM को सुझाव दिया है… कि वे यहां जो भी एक्सपर्ट रिपोर्ट और सभी एफिडेविट फाइल कर रहे हैं… क्योंकि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है…".

पीठ ने कहा कि यह मानना ​​चाहिए कि पहले की रिपोर्ट से कोई हल नहीं निकल सका और उन रिपोर्ट को इकट्ठा करके पब्लिक डोमेन में लाने में कोई बड़ी बात नहीं है. सीजेआई ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे मनचाहा जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा, "उन सभी रिपोर्ट्स के बावजूद समस्या बढ़ती जा रही है".

एमिकस क्यूरी ने कहा कि समस्या कार्यान्वयन में है. पीठ ने कहा, "स्पष्ट पहचान होनी चाहिए, अगर पहचान पूरी है, तो उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए. लोगों को पता होना चाहिए कि ये कारण हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया कि वह अलग-अलग हितधारकों के रुख से बिना प्रभावित हुए, धीरे-धीरे लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करे और टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करे. पीठ ने साफ किया कि वह इस मुद्दे पर सुपर एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करती, लेकिन पारदर्शी और जिम्मेदार फैसले लेने के लिए सोच-समझकर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म देगी.

